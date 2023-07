Waldbrände: Feuerwehren im Donau-Ries-Kreis rüsten sich

Der Landkreis übergab jetzt die ersten sechs Waldbrandsätze an Feuerwehren. Kleinere Mannschaften bekamen diese Ausstattung - und das hat einen besonderen Grund.

„Wir müssen uns Problemen stellen, die wir so früher nicht gehabt haben!“ Kreisbrandrat Rudolf Mieling machte anlässlich der Übergabe von sechs Waldbrandsätzen an Feuerwehren aus dem Kreis Donau-Ries keinen Hehl daraus, dass die Folgen des Klimawandels auch die Floriansjünger mit neuen Herausforderungen konfrontieren. „Wald- und Vegetationsbrände werden unsere Zukunft. Solche Ereignisse werden im Sommer immer häufiger vorkommen“, stellte der oberste Feuerwehrmann des Landkreises in seiner Ansprache im Feuerwehrhaus Ebermergen fest und appellierte an seine Kameraden, sich mit dieser Thematik intensiv auseinanderzusetzen.

Jetzt hat der Landkreis die ersten sechs Waldbrandsätze verteilt. Sie wurden an kleinere Wehren abgegeben und das hat - laut Mieling - ganz praktische Gründe. „Die großen Feuerwehren mit ihren entsprechenden Einsatzfahrzeugen sind im Ernstfall vor allem dazu da, um Wasser zum Einsatzort zu transportieren“, erklärte der Kreisbrandrat die Kriterien für die Vergabe. Die kleinen Feuerwehren kämen dagegen mit wendigen Fahrzeugen wesentlich näher an unwegsam gelegene Brandstellen heran.

"Gebt euer Wissen weiter", appelliert Kreisbrandrat Mieling

Die Brandsätze selbst seien mit Geräten ausgestattet, mit denen Feuerschneisen angelegt werden können. Das bedeute harte, schweißtreibende körperliche Arbeit. „Nach spätestens 20 Minuten ist eine Mannschaft aus neun Mitgliedern mausetot und muss abgelöst werden!“, machte Mieling seinen Kollegen bewusst und verdeutlichte damit die Notwendigkeit einer möglichst breit angelegten Ausbildung. Mit Marco Zeltner verfüge man über einen speziell geschulten Ausbilder, dessen Ziel es sei, über ein Multiplikatorensystem nicht nur die jetzt mit den Brandsets bedachten Wehren in Druisheim, Dürrenzimmern, Ebermergen, Ederheim, Fünfstetten und Schäfstall auf den Stand der Dinge zu bringen. „Auch eure Nachbarwehren sollen mit den Waldbrandsets umgehen können – gebt euer Wissen also weiter!“, forderte Mieling die anwesenden Feuerwehrkameraden auf.

Der Kreisbrandmeister hofft, dass diese Übergabe erst der Auftakt ist. „Einige Kommunen haben sich schon damit ausgerüstet, für andere ist dies als Anstoß gedacht! Und auch der Kreis wird 2024 sechs weitere Waldbrandsätze zum Kostenpunkt von je 5000 Euro beschaffen.“

Florian Ramsl (Versicherungskammer Bayern) übergab ein Modellrauchhaus an Kreisbrandrat Rudolf Mieling. Foto: Wolfgang Römer

Die Glückwünsche und den Dank des Landkreises für das Engagement überbrachte die stellvertretende Landrätin Claudia Marb. Auch sie sprach die Notwendigkeit der Kooperation mit den Nachbarwehren an und dankte den Landwirten, die gerade bei Vegetationsbränden die Feuerwehren oft tatkräftig mit ihrem Gerät unterstützen.

Ein wichtiger Förderer der Brandbekämpfer hatte ein weiteres Geschenk im Gepäck: Florian Ramsl, Referent für Feuerwehren bei der Versicherungskammer Bayern, übergab ein Modellrauchhaus im Wert von 2.500 Euro an Mieling. Es ist vor allem für den Einsatz in der Brandschutzerziehung gedacht, da die Ausbreitung von Rauch in einem Gebäude damit sehr gut veranschaulicht werden kann.