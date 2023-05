Landkreis Donau-Ries

vor 36 Min.

Wann wirds mal wieder richtig Sommer?

Plus Dauerregen, kühle Temperaturen, der Regenschirm als Dauer-Utensil: Wie lange müssen wir eigentlich noch auf warme Sonnentage warten?

Von Barbara Würmseher

Schon Rudi Carrell hat es 1975 jammervoll besungen und es klang mit seinem kehligen deutsch-niederländischen Zungenschlag noch einen Hauch leidender: "Wann wirds mal wieder richtig Sommer ...?" Wer den legendären Ohrwurm noch kennt, hat ihn in diesen Tagen vielleicht mitunter im Sinn. Zugegeben, rein meteorologisch oder kalendarisch betrachtet, befinden wir uns ja noch immer im Frühling, aber immerhin in dessen Endspurt. Und so langsam könnte sich ja schon mal ein Hauch davon abzeichnen, was wir zumindest als "sommerliches Wetter" bezeichnen.

Stattdessen sind wir geneigt, zu überlegen: Was war gleich noch mal das Helle am Himmel? Das, was den azurblauen Himmel so richtig in Szene gesetzt hat? Das auch schon mal überwältigend strahlend hinter Schäfchenwölkchen hervorgeblitzt hat? – Richtig, da hat es doch etwas gegeben, das man ... Sonne nennt!

