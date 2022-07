Warnung vor Waldband im Kreis Donau-Ries: "Der kleinste Funken genügt"

Der Jagdverband Donauwörth warnt eindringlich vor offenem Feuer oder unersichtlichem Handeln in den Wäldern. Appell an Spaziergänger.

"Der Waldboden ist von dürrem Laub, Nadelstreu oder strohtrockenem Altgras bedeckt. Die lang anhaltende Trockenheit und der ständige Wind machen diese Pflanzenreste sozusagen zu Brandbeschleunigern", warnt Robert Oberfrank, Vorsitzender des Jagdverbandes Donauwörth. "Der kleinste Funke genügt und die trockene Streu brennt lichterloh", ergänzt Mitvorstand Albert Reiner. Deshalb bitten die Jäger, bei Waldspaziergängen besonders achtsam zu sein und möglichst nicht zu rauchen oder anderweitig mit offenen Flammen zu hantieren. Die achtlos weggeworfene Zigarettenkippe kann schnell zur unkontrollierbaren Katastrophe führen.

Es herrscht Waldbrandgefahr im Kreis Donau-Ries

Gefahr droht zum Beispiel auch von weggeworfenen Glasflaschen. Bei starker Sonneneinstrahlung kann unter Umständen die Flasche zum Brennglas werden, die den Waldboden entzünden kann. Ebenso gefährlich ist ein heißer Katalysator, wenn das Auto auf trockenem Gras abgestellt wird. Auch die Funken eines vorbeifahrenden Zuges können die trockenen Böschungen entlang der Gleise in Brand setzen. Offenes Feuer und Grillen in Feld und Wald verbietet sich bei so viel Trockenheit und Wind von selbst.

Brand am Bahndamm in Fünfstetten im Jahr 2013. Foto: Feuerwehr Fünfstetten

Trotz Hitze leidet das Wild im Normalfall keinen Durst, erklärt Oberfrank. Bei Tieren hängt der Bedarf an Flüssigkeit von der Umgebungstemperatur, von der Zusammensetzung der Nahrung und von der Aktivität ab. Grundsätzlich könnten Tiere mit ihrer Körperflüssigkeit sehr gut haushalten. Den Großteil ihres Bedarfs decken sie über das frische Grünfutter oder den Tau am Morgen. (AZ)