Landkreis Donau-Ries

vor 49 Min.

Warum der Energy Award im Landkreis vorerst auf Eis liegt

Plus Landkreis Donau-Ries ringt sich noch nicht dazu durch, an der europäischen Energiespar-Aktion teilzunehmen. Dafür gibt es durchaus Gründe.

Von Thomas Hilgendorf

Energie und Energiesparen sind nicht nur Zukunftsthemen. Sie sind wohl aktueller denn je - dazu bedarf es nur eines Blickes auf die erhöhten Abschlagszahlungen, die die Energieversorger dieser Tage festsetzen. Doch vor allem aus Gründen der Nachhaltigkeit will der Landkreis Donau-Ries weniger Energie verbrauchen. Eine verbindliche Teilnahme am europäischen Energiespar-Projekt "European Energy Award" (EEA) wurde jetzt trotzdem auf Eis gelegt. Hierfür führt Landrat Stefan Rößle, der sich nicht per se gegen diese Zertifizierung ausspricht, gewichtige Gründe an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

