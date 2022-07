Warum die Arbeitslosigkeit im Donau-Ries-Kreis im Juli stark gestiegen ist

Die Arbeitslosenquote im Kreis ist deutlich auf 2,1 Prozent nach oben gegangen. Im Juni hatte sie noch bei 1,8 gelegen. Für den Anstieg gibt es einen Grund.

Die Arbeitslosenquote im Landkreis Donau-Ries ist im Juli deutlich auf 2,1 Prozent gestiegen. Im Juni lag sie bei 1,8 Prozent und vor einem Jahr ebenfalls bei 2,1 Prozent. Aktuell sind 1634 Menschen ohne Job gemeldet. Das sind 170 mehr als im Vormonat und 14 weniger als vor einem Jahr. "Der Anstieg ist zum Teil auf Zuwächse bei der Arbeitslosigkeit ukrainischer Staatsangehöriger zurückzuführen", berichtet Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth, in einer Pressemitteilung.

Seit dem 1. Juni 2022 können geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer Leistungen aus der Grundsicherung für Arbeitsuchende erhalten. Auswirkungen auf die Kennzahlen seien, wie schon im Juni, auch in diesem Monat am Arbeitsmarkt zu beobachten. Mittlerweile seien mehr arbeitslose Menschen im Jobcenter gemeldet als bei der Arbeitsagentur, so Paul weiter.

Arbeitslosigkeit im Juli: Anstieg ist auch saisonal bedingt

"Zudem verzeichnen wir den saisonüblichen Anstieg der Arbeitslosigkeit bei den jungen Menschen bis unter 25 Jahren. Wie in jedem Jahr beenden viele junge Menschen in den Sommermonaten ihre schulische oder berufliche Ausbildung. Nicht immer haben sie einen nahtlosen Anschluss in ein Beschäftigungsverhältnis und müssen sich vorübergehend arbeitslos melden. Aktuell sind 254 Personen bis zum Alter von 25 Jahren arbeitslos gemeldet, 78 oder 44,3 Prozent mehr als im Juni", so der Agenturleiter.

Die Zahl der Anzeigen über konjunkturelle Kurzarbeit ist im Juli nochmals deutlich zurückgegangen. Bis zum 26. Juli gingen im gesamten Bezirk der Agentur für Arbeit Donauwörth (die Landkreise Donau-Ries, Dillingen, Günzburg und Neu-Ulm) nur vier neue Anzeigen für 13 Beschäftigte ein. Im Juni wurden 16 Anzeigen für 221 Beschäftigte eingereicht.

Nachfrage nach Arbeitskräften ist im Donau-Ries-Kreis weiter hoch

Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist laut Paul weiterhin hoch, auch wenn die Stellenmeldungen im Juli nur minimal über dem Vormonatsniveau liegen. Von den Arbeitgebern wurden im Juli 263 neue Arbeitsstellen gemeldet, zwei mehr als im Juni und 117 weniger als vor einem Jahr. 1876 freie Arbeitsstellen (60 mehr als vor einem Monat und 440 mehr als im Vorjahr) waren im Juli im Landkreis unbesetzt.

Paul bezieht auch Stellung zum Ausbildungsmarkt: Von Oktober bis Juli wurden insgesamt 1386 offene Berufsausbildungsstellen von den Betrieben gemeldet, das sind 89 oder sechs Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber lag hingegen bei 826. Das entspricht einem Rückgang von 129 (13,5 Prozent). Bisher sind noch 644 Ausbildungsstellen unbesetzt. Gleichzeitig sind 125 junge Menschen auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz oder einer Alternative. Das Bewerber-Stellen-Verhältnis sei daher aus Sicht der Ausbildungssuchenden sehr positiv, so Paul: Auf einen aktuell noch unversorgten Ausbildungssuchenden kommen 5,2 unbesetzte Berufsausbildungsstellen.

Appell an Schülerinnen und Schüler, Firmen rechtzeitig zu kontaktieren

Der Ferienbeginn bedeutet für alle Schüler, die im September ihr letztes Schuljahr antreten, auch den Start, um sich für Ausbildungsstellen für 2023 zu bewerben. Der überwiegende Teil der Ausbildungsbetriebe beginne mit seinen Auswahlverfahren bereits im September, deshalb sollten die Bewerbungsunterlagen rechtzeitig in den Firmen sein. "Gleichzeitig ist jetzt aber auch Endspurt auf die vielen offenen Ausbildungsplätze zum Start im Herbst 2022 angesagt. Ich kann nur jedem Jugendlichen, der noch keine Zusage für einen Ausbildungsplatz oder eine Alternative hat, raten, sich umgehend für einen Termin bei der Berufsberatung anzumelden. Ein Ausbildungsstart ist auch noch nach dem 1. September möglich und wir vermitteln und unterstützen gerne", appelliert Paul. (AZ)