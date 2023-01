Warum die Arbeitslosigkeit im Landkreis Donau-Ries im Januar steigt

Die Arbeitslosenquote im Landkreis Donau-Ries steigt auf 2,3 Prozent. Agenturleiter Richard Paul erklärt, warum. Mangel an Fachkräften wird deutlich sichtbar.

Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Donau-Ries ist im Januar gestiegen. Die Quote liegt bei 2,3 Prozent; im Dezember lag sie noch bei 2,1 Prozent. Aktuell sind 1823 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 184 mehr als vor einem Monat. Das berichtet Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Donauwörth. Im gesamten Agenturbezirk liegt die Quote bei 2,4 Prozent.

Die Zunahme der Arbeitslosigkeit im Januar sei üblich. Der Grund seien auslaufende Arbeitsverträge zum Jahresende und saisonbedingte Entlassungen in der Winterzeit. Der Saisonfaktor wird an der Arbeitslosigkeit der Männer deutlich, da diese vermehrt in den witterungsabhängigen Berufen tätig sind. Die Anzahl der arbeitslos gemeldeten Männer ist um 113 oder 12,5 Prozent gestiegen. Dagegen verzeichnen wir bei den Frauen ein Plus von 71 oder 9,7 Prozent.

Geflüchtete aus der Ukraine schlagen sich in den Zahlen des Jobcenters nieder

"Im Vergleich zum Januar 2022 sind 273 Menschen mehr arbeitslos gemeldet. Das entspricht einer Steigerung von 17,6 Prozent. Hier spielt der Zuzug von Geflüchteten aus der Ukraine eine wesentliche Rolle. Betrachtet man die Arbeitslosenzahlen differenziert nach der Zuständigkeit von Arbeitsagentur und Jobcenter, wird die Entwicklung noch deutlicher, denn seit Juni 2022 sind die Jobcenter für die Betreuung der ukrainischen Geflüchteten zuständig. Während im Vorjahresvergleich bei der Arbeitsagentur 52 Personen oder 5,3 Prozent weniger Arbeitslose zu verzeichnen sind, stieg die Zahl der Arbeitslosen beim Jobcenter Donau-Ries beträchtlich um 325 oder 56,7 Prozent an. Im Januar waren 213 Arbeitslose mit ukrainischer Staatsangehörigkeit beim Jobcenter Donau-Ries gemeldet", erläutert der Agenturleiter. Im Januar selbst haben sich 595 Personen arbeitslos gemeldet.

Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften ist weiter sehr hoch

Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist weiterhin hoch. Von den Arbeitgebern wurden 243 neue Arbeitsstellen gemeldet, insgesamt sind derzeit 1682 freie Arbeitsstellen im Landkreis gemeldet. Bei knapp 83 Prozent liegen die Anforderungen auf Fachkraftniveau und höher. 329 Stellen sind in Vollzeit oder Teilzeit ausübbar. Von den Personaldienstleistern sind rund 23 Prozent der offenen Stellen gemeldet.

Richard Paul ist der Chef der Agentur für Arbeit in Donauwörth und kennt sich mit den Zahlen bestens aus. Foto: Barbara Wild (Archivbild)

"Der Arbeitsmarkt bietet auch künftig gute Chan­cen für qualifizierte Fachkräfte und diejenigen, die bereit sind, sich weiterzubilden. Für Ungelernte ist es wesentlich schwerer, auf dem Arbeitsmarkt dauerhaft unterzukommen. Ihnen empfehlen wir daher, sich vom Helfer zur Fachkraft weiterzubilden", wirbt Richard Paul.

Top-zehn-Bereiche, in denen Personal gesucht wird: Lager, Verkauf, Büro- und Sekretariat, elektrische Betriebstechnik, Maschinenbau, Kraftfahrzeugtechnik, Berufskraftfahrer, spanende Metallbearbeitung, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Reinigung. (AZ)