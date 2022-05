Warum dieses orange Fahrzeug die Straßen im Donau-Ries abfährt

Ein Kastenwagen mit ungewöhnlichem Aufbau wird bald durch den Landkreis Donau-Ries touren. Was mit den Daten des "Adlerauges" umgesetzt werden kann.

308 Kilometer lang ist das Netz der Straßen, für die der Landkreis Donau-Ries zuständig ist. Diese Strecken müssen erhalten, begutachtet und auch erneuert oder verändert werden. Bisher war ein Straßenkataster Grundlage für die Arbeiten der Bauverwaltung - jetzt aber sollen digitale Wege beschritten werden. Alle Straßen werden gefilmt und damit digital erfasst.

Im Laufe dieses Jahres wird dazu ein futuristisch aussehende Fahrzeug die Kreisstraße zwischen Fremdingen und Münster abfahren. Diese gehört zur Berliner Firma Eagle Eye - zu Deutsch Adlerauge. Auf dem Sprinter der Firma ist ein massives Stahlgerüst aufgebaut. An diesem sind zehn Kameras befestigt, die während der Fahrt aus einer Höhe von 2,80 Meter die Straßen mit einer 360-Grad-Aufnahme samt Umgebung erfassen und dokumentieren. Relevant: Das Bild wird alle fünf Meter georeferenziert - es werden also exakte Informationen über die Straßengeometrie erzeugt. Fahrbahnen, Brücken, Bankette, Radwege, Grünstreifen und sämtliche Objekte im Straßenraum werden aufgenommen. Das gilt natürlich auch für Ampeln, Verkehrszeichen, Wegweiser, Schutzplanken oder Bäume.

Das Fahrzeug des Berliner Technologieanbieters Eagle Eye Technologies wird den Straßenbestand im Landkreis Donau-Ries optisch zu erfassen. Foto: Dr. J. Ludwig (Archivbild)

"Bisher sind wie bei vorgesehenen Bauarbeiten stets vor Ort gefahren und haben mit zahlreichen Fotos die Situation dokumentiert", erklärt Gerhard Schapin, Leiter der Abteilung Tiefbau im Landratsamt Donau-Ries. Wenn es beispielsweise um Baugenehmigungen ging, mussten sich die Mitarbeiter auf den Weg machen. Das habe enorme Zeit gekostet. In Zukunft soll diese Grundlagenarbeit durch eine digitale Fotodokumentation ersetzt werden, was jetzt durch die Firma Eagle Eye umgesetzt werden kann. Kostenpunkt: 40.000 Euro - das Geld ist auch bereits im Kreishaushalt eingestellt. "Es ist einfach nicht mehr zeitgemäß, wegen jeder Kreuzung vor Ort zu fahren", so Schapin.

Das "Adlerauge" gibt es schon in Neu-Ulm und Günzburg

Der Landkreis Donau-Ries setzt damit zwar ein für den Bürger wenig präsentes, aber bereits in ganz Schwaben eingesetztes Digitalisierungsprojekt um. Eagle Eye hat bereits in Neu-Ulm, Günzburg und auch im Landkreis Augsburg die Straßen erfasst und für die jeweiligen Behörden ein Straßenmanagementsystem aufgebaut. In der Stadt Füssen wurden mit einem Kleinfahrzeug ganze Friedhöfe gescannt und digital erfasst, um die Grundlage für ein Gräbermanagement zu erhalten.

Auf dem Messfahrzeug sind insgesamt zehn hochauflösende Kameras montiert, die dreidimensionale Bilder erstellen. Foto: Manfred Dittenhofer

Die zehn Kameras sind laut Schapin so angebracht, dass die spätere Gesamtaufnahme eine 360-Grad-Rundumsicht ergibt. Da die Aufnahmen gleichbleibend genau sind, kann im Amt eine Strecke mit einer Exaktheit von einem bis zehn Zentimetern genau in der Straßenebene gemessen werden - etwa Straßenschäden, die Höhen von Böschungen oder die Breite einer Straße an sich.

"Ziel ist es, dass wir ein digitales Erhaltungsmanagement aufbauen", erklärt Schapin. Dadurch könnte der Unterhalt und Ausbau des Kreisstraßennetzes vorausschauend geplant werden. Außerdem könnte man so einen besseren Überblick über den Zustand der Kreisstraßen bekommen und auch nachvollziehen, wie sich das Netz der Kreisstraßen an sich entwickelt hat. Geplant ist, dass die Fahrzeuge von Eagle Eye alle fünf bis zehn Jahre durch den Landkreis touren. Allerdings wird es dann weniger Geld kosten, da nur zu Beginn in die passende Software und die Installation der Bilddatenbank investiert werden muss.

Das Fahrzeug fährt und filmt nur am Tag und bei trockenem Wetter

Schapin erläutert zudem, dass nicht nur das Tiefbauamt die Daten nutzen könne, sondern weitere Fachbereiche im Landratsamt darauf zurückgreifen könnten. Verkehrsbehörden, Bauhöfe oder auch die Untere Naturschutzbehörde würden von dem digitalen Bildbestand und der Karte profitieren.

Das Fahrzeug wird ausschließlich am Tag und bei trockenem Wetter fahren. Der Zeitraum ist eingegrenzt und wird den Verkehr in keiner Weise behindern. Wann genau das Kamerafahrzeug unterwegs ist, will der Landkreis vorab über die Presse mitteilen.