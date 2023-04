Landkreis Donau-Ries

Was halten Experten aus dem Donau-Ries-Kreis von legalem Cannabis?

Anbau, Herstellung und Besitz geringer Mengen von Cannabis sollen legalisiert werden. Ein entsprechendes Gesetz ist in Vorbereitung. Doch es gibt auch kritische Stimmen.

Plus Die Regierung ermöglicht in Teilen den straffreien Konsum von Cannabis. Was die Gesundheitsamts-Leiterin, ein Richter und eine Suchtberaterin davon halten.

Von Barbara Würmseher Artikel anhören Shape

Ein Joint aus eigenem Marihuana-Anbau, Clubfreunde, mit denen man ganz offiziell diese Leidenschaft teilt, und kleine Mengen von Cannabis in der Jackentasche, um sich daran zu berauschen … – Nach den Plänen der Bundesregierung sind solche Aktivitäten, die aktuell noch streng geahndet werden, bald gesetzlich erlaubt. Bisher sagt Paragraf 29 des Betäubungsmittelgesetzes unter anderem Folgendes: "Wer Betäubungsmittel unerlaubt anbaut, herstellt, (...), einführt, ausführt, veräußert, abgibt, sonst in den Verkehr bringt, erwirbt oder sich in sonstiger Weise verschafft, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft."

Doch ein Betäubungsmittel soll Cannabis künftig nicht mehr sein. Der Weg zur Teil-Legalisierung wird gerade frei gemacht. Dann bleibt der Besitz von bis zu 25 Gramm straffrei, maximal drei "weiblich blühende Pflanzen" sind im Eigenanbau erlaubt (geschützt vor dem Zugriff von Kindern und Jugendlichen) und es darf Cannabis-Vereine mit bis zu 500 Mitgliedern geben. Cannabis-Fachgeschäfte mit freiem Verkauf soll es nicht geben. - Diese Teil-Legalisierung ist umstritten.

