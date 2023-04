Landkreis Donau-Ries

12:00 Uhr

Was macht den Landkreis Donau-Ries lebenswert, ChatGPT?

Plus Die künstliche Intelligenz ChatGPT weiß einiges über den Donau-Ries-Kreis. Sie erfindet aber auch Bürgermeister und dichtet Firmen falsche Standorte an.

Von Marco Keitel

Hallo ChatGPT, ich überlege in den Landkreis Donau-Ries zu ziehen. Ist es dort lebenswert?



ChatGPT: Der Landkreis Donau-Ries ist eine Region in Bayern mit einer Mischung aus ländlicher und städtischer Umgebung. Es gibt mehrere Städte und Gemeinden in der Region, darunter auch Nördlingen, Donauwörth, und Oettingen in Bayern, die allesamt eine hohe Lebensqualität bieten. Die Region zeichnet sich durch eine gute Infrastruktur, eine reizvolle Landschaft, viele Freizeitmöglichkeiten und eine gute Anbindung an die umliegenden Städte aus. Auch die wirtschaftliche Lage in der Region ist stabil, und es gibt eine Vielzahl von Arbeitsplätzen in verschiedenen Branchen.

Wie hoch ist hier die Miete pro Quadratmeter?



ChatGPT: Laut aktuellen Daten des Immobilienportals "Immowelt" betrug der durchschnittliche Mietpreis für eine Wohnung im Landkreis Donau-Ries im Jahr 2022 etwa 8,80 Euro pro Quadratmeter. In den Städten des Landkreises können die Preise jedoch höher sein, zum Beispiel lag der Durchschnittspreis für eine Wohnung in Nördlingen bei 9,50 Euro pro Quadratmeter, in Donauwörth bei 10,00 Euro pro Quadratmeter und in Oettingen bei 8,50 Euro pro Quadratmeter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen