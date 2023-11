Was tun bei Erkältung, Corona und Co.? Das raten Hausärzte aus dem Kreis Donau-Ries

Plus Der Herbst bringt die Erkältungszeit mit sich. Zwei Ärzte aus dem Landkreis Donau-Ries erklären, wie sich kranke Patienten am besten verhalten sollten.

Die Nase läuft, der Hals kratzt und der Kopf dröhnt: Für die meisten sind diese Symptome bekannt. Jetzt, wo es wieder kalt wird und sich das tägliche Leben mehr in Innenräumen abspielt, ist das Ansteckungsrisiko noch höher. Doch was tun, wenn die Erkältung oder sogar eine Corona-Infektion da ist?

Dr. Jakob Berger ist mit seiner Hausarztpraxis seit etwa zwei Jahren in der Bahnhofstraße in Wemding. Er hat einen grundsätzlichen Rat: "Man sollte dem Körper mal die Zeit gönnen, krank zu sein." Das heißt konkret, dass bei der Genesung besonders Ruhe hilft. Bei Virusinfekten wie Husten, Schnupfen oder Halsschmerzen können auch konservative Mittel wie Tee trinken oder vitaminreiche Ernährung helfen. Der Hausarzt rät davon ab, sich allzuschnell Antibiotika oder Medikamente zuzuführen. "Das widerspricht den Selbstheilungskräften des Körpers", sagt Berger. Dies gelte jedoch nur für leichte Erkrankungen.