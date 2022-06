Wasserqualität: Sorgenfreies Baden in den Seen im Landkreis Donau-Ries

Sommer, Sonne, Badezeit: Der Landkreis Donau-Ries hat viele Badeseen, die gerne genutzt werden. Doch wie steht es um ihre Wasserqualität?

Die Sonne scheint vom strahlend blauen Himmel, und die Temperaturen klettern in die Höhe. Bei solch einem Wetter tummeln sich die Menschen in den Schwimmbädern und an den Gewässern des Landkreises. Seit der Corona-Pandemie nutzen immer mehr Menschen wieder naturbelassene Badeseen, um sich eine Abkühlung zu verschaffen. Doch damit sorgenfrei gebadet werden kann, muss auch die Wasserqualität stimmen. Denn im Gegensatz zu den Schwimmbädern kann natürlichen Gewässern kein Chlor zugesetzt werden, das Bakterien abtötet. In einem aktuellen Badegewässer-Bericht der Europäischen Umweltagentur wird besonders Bayerisch-Schwaben eine gute bis hervorragende Wasserqualität attestiert. Doch wie fällt die Bilanz der Badeseen im Landkreis Donau-Ries aus?

Der Riedlinger Baggersee hat auch heuer eine ausgezeichnete Wasserqualität. Foto: Simon Bauer

Für die Kontrolle der Wasserqualität ist das Gesundheitsamt des Landratsamtes Donau-Ries zuständig. Besonders für die EU-Gewässer gelten strenge Richtlinien. Demnach müssen der Baggersee Riedlingen, der Bruckwörthsee Tapfheim und der Waldsee Wemding sechsmal im Jahr auf diverse Werte überprüft werden. Hierbei werden Wasserproben entnommen und auf die Bakterien Escherichia coli und Enterokokken untersucht. Außerdem werden die Temperatur und die Tiefe der Seen gemessen. Zuletzt überprüfte das Gesundheitsamt am 23. Mai dieses Jahres die Wasserqualität der drei Gewässer. Alle drei Seen weisen aktuell eine "ausgezeichnete" Wasserqualität auf. Das bedeutet entsprechend der EU-Einstufung, dass die Leitwerte in diesen Gewässern eingehalten wurden. Hier kann also sorgenfrei gebadet werden.

Wasserqualität der Badeseen im Donau-Ries-Kreis "ohne Beanstandung"

Doch im Landkreis Donau-Ries gibt es mehr Badeseen als die drei EU-Gewässer. Diese unterlägen aber - im Gegensatz zu den drei Seen - keinen gesetzlichen Vorgaben, die eine Prüfung der Wasserqualität erfordern, so Gabriele Hoidn, Pressesprecherin des Landratsamtes Donau-Ries. Trotzdem prüfte das Gesundheitsamt im Vorjahr die Qualität weiterer zwölf Badeseen des Landkreises. Hierunter zählen unter anderem der Merz-Baggersee in Rain, der Baggersee Wanner in Genderkingen und der Baggersee Gosheim bei Huisheim. Das Ergebnis: Die Wasserqualität ist "ohne Beanstandung". Das bedeutet, dass die Proben ebenso auf die Bakterien Escherichia coli und Enterokokken geprüft wurden und sich die Werte im grünen Bereich finden. Zusätzlich wurden auch die Wassertemperatur und die Sichttiefe gemessen. Dementsprechend kann auch hier bedenkenlos gebadet werden.

So lassen sich Badeunfälle vermeiden 1 / 6 Zurück Vorwärts Längere Strecken nie allein schwimmen. Oder: zumindest jemanden haben, der einen im Auge behält

Vor dem Baden abkühlen und nicht überhitzt in Wasser springen

Nicht mit vollem oder ganz leerem Magen schwimmen

Die eigenen Kräfte nicht überschätzen

Nur ins Wasser springen, wenn es tief genug und frei ist

Nicht unter Drogen- und/oder Alkoholeinfluss ins Wasser gehen

Es gibt jedoch noch andere Bakterien, die dem Badevergnügen gefährlich werden können. Gelegentlich müssen sogar ganze Badeseen gesperrt werden. Die Rede ist von der Blaualge, die aus Cyanobakterien besteht. In geringer Konzentration sind Cyanobakterien ungefährlich und in jedem Gewässer vorhanden. In hohen Konzentrationen hingegen können sie den Badegästen schaden. Doch auch das sei in keinem der Gewässer der Fall und werde erst zum Thema, wenn Blaualgen gesichtet werden, so Hoidn. Demnach steht der Badesaison in der Region nichts im Weg.