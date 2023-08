Landkreis Donau-Ries

vor 2 Min.

Wasserversorgung im Kreis Donau-Ries: Ist ein Pool noch vertretbar?

Plus Im Juli herrschten mitunter Rekordtemperaturen. Um die Hitze auszuhalten, stellen immer mehr Menschen Pools in den Garten. Was heißt das für unsere Wasserversorgung?

Von Helen Geyer Artikel anhören Shape

Ein Blick auf Google Maps zeigt es deutlich: Immer mehr kleine blaue Flecken sind in Gärten im Landkreis zu sehen. Es handelt sich um private Pools, die sich die Besitzer gönnen. Augenscheinlich nimmt die Anzahl zu. Stimmt dieser Eindruck? Grundsätzlich ist es verständlich, wenn sich jemand bei steigenden Temperaturen das Schwimmbad nach Hause holt. Aber wie wirkt sich das kühle Nass im eigenen Garten auf die Wasserbestände im Donau-Ries-Kreis aus?

Eine durchschnittliche Person in Donauwörth verbraucht nach Angabe der Stadtwerke etwa 120 Liter Trinkwasser pro Tag. Das beinhaltet tägliche Aktivitäten wie Kochen und Essen, Trinken, Putzen, Waschen und Körperpflege. Ein durchschnittlicher Aufstellpool mit 3,66 Metern Durchmesser fasst in etwa 6500 Liter Wasser. Das entspricht etwas mehr als dem 50-fachen des täglichen Bedarfs.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen