Wasserwacht Bäumenheim beginnt ihre Wachsaison

Die warmen Monate machen die Baggerseen wieder zu beliebten Ausflugszielen. Damit die Saison unbeschwert bleibt, ist die Wasserwacht präsent.

Der Sommer steht vor der Tür und damit auch die Jahreszeit, in der die umliegenden Baggerseen der Region beliebte Ausflugsziele für Schwimmer und Badegäste sind. Das ruft auch die Wasserwacht Bäumenheim wieder auf den Plan, die jetzt aktuell in ihre diesjährige Wachsaison gestartet ist. 40 Rettungsschwimmer der Ortsgruppe Bäumenheim werden an voraussichtlich 30 Wachtagen bei entsprechendem Wetter am Baggersee im Naherholungsgebiet Hamlar auf die Sicherheit der Badegäste achten und stehen bei Bedarf auch für Erste-Hilfe-Leistungen zur Verfügung.

Die Wachstation ist in den Sommermonaten an Wochenenden und Feiertagen von 12.30 Uhr bis 17 Uhr besetzt. Wie in den Vorjahren empfiehlt die Wasserwacht für die Sicherheit der Schwimmer die Verwendung von aufblasbaren Schwimmbojen. Die signalfarbenen Bojen werden einfach um den Bauch gegürtet und beim Schwimmen hinterhergezogen. Im Notfall dienen sie zum Festhalten und den Rettungskräften zur Orientierung. Diese Bojen können an der Wachstation zum Ausprobieren kostenlos entliehen, oder in verschiedenen Größen auch käuflich erworben werden.

Eltern werden gebeten, ihre Kinder nicht aus den Augen zu lassen

Anna Haller, Vorsitzende der Ortsgruppe Bäumenheim, bedankt sich beim Technischen Leiter, Alexander Wirkner, für die Organisation der anstehenden Wachsaison und fügt an: “Ich bitte vor allem alle Eltern, ihre Kinder am und im Wasser nicht aus den Augen zu lassen.“

Zur Vorbereitung auf die Wachsaison haben 45 Wasserwachtler die Prüfung zum Rettungsschwimmer wiederholt oder erstmals abgelegt. (AZ)

