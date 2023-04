Wasserwirtschaftsamt kartiert Bachläufe im Landkreis

Landwirte müssen seit 2019 mit ihrer Ackerfläche fünf Meter Abstand zu Gewässern halten. Wo das genau sein muss, prüft jetzt das Wasserwirtschaftsamt.

Das Volksbegehren „Artenvielfalt & Naturschönheit in Bayern“ hatte eine Änderung des bayerischen Naturschutzgesetzes zur Folge. Seit August 2019 ist die acker- und gartenbauliche Nutzung entlang natürlicher oder naturnaher Gewässer verboten. Stattdessen muss nun beidseits dieser Gewässer jeweils ein mindestens fünf Meter breiter Randstreifen freigehalten werden.

Nicht immer ist eindeutig erkennbar, an welchen Gewässern ein Randstreifen notwendig ist. Deshalb sind im Landkreis Donau-Ries aktuell Mitarbeitende des Wasserwirtschaftsamts Donauwörth unterwegs, die alle Gewässer begehen und fachlich prüfen. Bis Ende des Jahres will das Wasserwirtschaftsamt die Erhebung im Gelände abgeschlossen haben. Anhand bayernweit einheitlicher Kriterien wird dabei festgestellt, ob eine Pflicht besteht, einen Randstreifen einzuhalten oder nicht. Für die Begehungen der Gewässer ist es für das Wasserwirtschaftsamt erforderlich, land- und forstwirtschaftlich genutzte Wege und Grundstücke zu betreten und zu befahren.

Warum Bäche und Randstreifen für die Kulturlandschaft wichtig sind

Gewässerrandstreifen haben in mehrfacher Hinsicht einen hohen Stellenwert in unserer heutigen Kulturlandschaft: Sie vernetzen die Landschafts- und Lebensräume Wasser und Aue und leisten so einen wichtigen Beitrag für den ökologischen Zustand der Gewässer. Sie dienen als Puffer gegen Dünge- und Pflanzenschutzmitteleinträge sowie Bodenabträge aus den Äckern in die Gewässer. Von Letzterem profitiert auch die Landwirtschaft.

Die durch die Kartierung entstehende Kulisse soll den Landwirtinnen und Landwirten im Landkreis Donau-Ries laut Wasserwirtschaftsamt zukünftig Sicherheit bei der Bewirtschaftung ihrer Flächen geben, denn sie sind für die Einhaltung der Gewässerrandstreifen verantwortlich. Ausgleichszahlungen können über den Mehrfachantrag beantragt werden.

Nach Abschluss der Begehung sind die Ergebnisse als Vorabinformation auf der Internetseite des Wasserwirtschaftsamts Donauwörth einsehbar (www.wwa-don.bayern.de). Betroffene Personen und Verbände haben dann die Möglichkeit, Hinweise und Einwände beim Wasserwirtschaftsamt einzureichen. Anschließend erfolgt die Veröffentlichung im Umwelt-Atlas Bayern durch das Landesamt für Umwelt. (AZ)