vor 34 Min.

Wasserwirtschaftsamt wird 100: Von Dürre bis Hochwasser alles erlebt

Plus Das Wasserwirtschaftsamt am Standort Donauwörth wird 100 Jahre alt. Nun wird beim Tag der offenen Tür gezeigt, was sich hinter den Kulissen so alles abspielt.

Von Gitte Händel

Das Wasser steigt und steigt. Donau-Lech, Wörnitz, Zusam, Schmutter, Friedberger Ach, ja selbst kleinere Bäche im Jura treten über die Ufer und vereinigen sich stellenweise zu einer geschlossenen Seenlandschaft, die freilich nichts mit Idylle zu tun hat, sondern Gefahr in sich birgt. Die Fluten entwickeln eine eigene, eine reißende Dynamik dringen in Keller ein, schneiden Straßen ab, gefährden Hab und Gut, im schlimmsten Fall auch Leben. Überflutungen durch Starkregen oder Dauerniederschläge bringen uns nicht nur verheerende Bilder aus dem fernen Ahrtal. Sie gehören auch im Landkreis Donau-Ries immer wieder zu den herausfordernden Naturereignissen und sind eines der großen Themen, für die das Wasserwirtschaftsamt (WWA) mit Sitz in Donauwörth zuständig ist.

Schon Ende des 19. Jahrhunderts wurde diese Behörde gegründet – inzwischen hat sie ihren Standort seit exakt 100 Jahren in der Förgstraße 23. Dort spielt sich intern hinter den Kulissen viel ab, was die gesamte Bevölkerung betrifft. Im Grunde alles, was mit Wasser zu tun hat, wird hier verwaltet, durchdacht, geplant. Oft drehen sich die Themen um zu viel Wasser, immer mehr aber auch um zu wenig Wasser, um Hitzeperioden, die unsere Reservoirs austrocknen lassen. Es geht aber auch um Renaturierung, um Sauberkeit der Gewässer, um Fischsterben und vieles mehr.

