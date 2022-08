Wechsel an der Spitze des Landwirtschaftsamtes Nördlingen-Wertingen

Manfred Faber wurde in Mertingen feierlich verabschiedet. Auf ihn folgt Reinhard Bader als Chef im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Nördlingen-Wertingen.

Er hat sich schon einige Wochen eingearbeitet, der neue Chef des neu fusionierten Amtes. Landwirtschaftsdirektor Dr. Reinhard Bader ist unlängst von Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) zum Behördenleiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) mit den Standorten Nördlingen und Wertingen ernannt worden. Er ist Nachfolger von Manfred Faber, der in den Ruhestand verabschiedet wurde. Am Mittwoch fand in der Alten Brauerei in Mertingen die feierliche Amtsübergabe statt.

Würdigung für Baders Vorgänger Manfred Faber

Die Amtsübergabe, sie war vor allem eine Würdigung von Manfred Faber. Die lange Liste der geladenen Gäste las sich wie das "Who's who" der Landwirtschaft in Nordschwaben - ob Amtspersonen, Bauernverband, Maschinenring-Vertreter, Politikerinnen und Politiker, fast alle waren sie gekommen, um Faber "auf Wiedersehen" zu sagen. Für Hubert Bittlmayer, Amtschef des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, war es eine Art Heimspiel. Bittlmayer stammt aus der Nähe von Tagmersheim, er kennt daher die Struktur der Landwirtschaft in der Region. Der Laudator aus München nannte Faber indes eine "Koryphäe des Pflanzenbaus", als jemanden, der sich in seinen Berufsjahren viel Respekt und Anerkennung erwerben konnte. Faber sei "eine starke Führungspersönlichkeit" gewesen, zudem ein "leidenschaftlicher Praktiker", der auch gegenüber der Politik durchaus offen kritisch auftreten konnte.

Als Fabers Nachfolger wurde der aus dem Bereich Günzburg stammende Reinhard Bader begrüßt. Bader studierte Agrarwissenschaften an der Technischen Universität München, an der er 1991 am Institut für Ernährungsphysiologie auch promovierte. Der 59-Jährige war sowohl in Landwirtschaftsämtern als auch -Schulen leitend tätig. Im Juli vergangenen Jahres ist Bader zum stellvertretenden Behördenleiter und Bereichsleiter Landwirtschaft am AELF Krumbach-Mindelheim sowie zum Leiter der Landwirtschaftsschulen bestellt worden. Nun führt er das frisch fusionierte Amt Nördlingen-Wertingen.

