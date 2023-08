Landkreis Donau-Ries

Ist der Weizen im Kreis Donau-Ries nur noch Futter für die Schweine?

Auf zahlreichen Feldern im Landkreis - hier an der B 25 bei der Abzweigung Balgheim - steht noch Weizen. Landwirte fürchten, dass er nur noch als Tierfutter verwendet werden kann.

Plus Im Landkreis steht noch immer viel Weizen auf den Feldern, der Regen hat dem Getreide zugesetzt. Was das für die Müller und für die Verbraucherpreise bedeutet.

Von Martina Bachmann

Würde irgendjemand über das Wetter entscheiden können, dann würde dieser jemand es sicher nicht allen Recht machen. Den einen ist es schnell zu heiß, den anderen schnell zu kalt. Nur auf eines können sich wahrscheinlich viele einigen: Andauernder Regen zu Beginn der Sommerferien war jetzt eher mau. Und zwar nicht nur für die Freibadfans, auch für die Landwirte. Gerade den Weizen treffe es in diesem Jahr, bestätigt Kreisbäuerin Nicole Binger aus Mertingen. Sie sei erst am Mittwoch, auf der Fahrradtour mit Ministerpräsident Markus Söder von Nördlingen nach Harburg, an einem Feld vorbeigeradelt, auf dem der Weizen schon dunkelgrau gewesen sei.

Kreisobmann Karlheinz Götz hat seinen Hof im Ries, im Wallersteiner Ortsteil Birkhausen. Er erklärt das Problem mit dem Weizen so: Zunächst sei das Getreide nicht reif genug gewesen, um es zu ernten. Als man dann mit dem Dreschen begonnen habe, sei bald die Schlecht-Wetter-Phase gekommen: "Es hat seitdem ja jeden Tag bis Mittwoch geregnet." Der Weizen, der noch auf dem Feld stehe, habe begonnen, zu keimen: "Zum Teil sieht man es auch." Bis zu vier Zentimeter lang seien die grünen Spitzen, die aus den Körnern wachsen. Diesen Weizen jedoch könne man nur noch für Tierfutter verwenden und nicht mehr in einer Mühle abgeben.

