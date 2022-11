Landkreis Donau-Ries

vor 19 Min.

Welche Bauprojekte auf der 100-Millionen-Liste des Landkreises stehen

Plus 100 Millionen Euro will der Landkreis bis 2032 investieren – fast nur für die Schulen. Wohin das Geld fließt und welche Projekte aktuell noch fraglich sind.

Von Barbara Wild Artikel anhören Shape

Was muss und was kann der Landkreis in den kommenden zehn Jahren an Investitionen in eigene Gebäude planen und auch umsetzen? Der schuldenfreie Landkreis hat sich über die Jahre ein ambitioniertes Sanierungsprogramm der Schulen auferlegt. 100 Millionen Euro stehen am Ende unter dem Kostenplan bis 2032. Diesen Plan für die nächste Dekade hat Bauamtsleiter Joachim Auernhammer dem Bauauschuss am Montag vorgelegt. Schnell wurde klar: Projekte, die bisher nach 2026 eingeplant sind, könnten noch gehörig wackeln.

