Wemdinger führt die Jungen Freien Wähler in Schwaben

Michael Dinkelmeier aus Wemding ist Bezirkschef der Jungen Freien Wähler in Schwaben. Er will auf Augenhöhe mit der Jungen Union agieren.

Ein Wemdinger ist seit Kurzem der neue Vorsitzende der Jungen Freien Wähler in Schwaben. Michael Dinkelmeier wurde am Bezirksparteitag in leipheim gewählt. Er folgt auf Benedikt Wengert.

Einstimmig hatten sich die Delegierten hinter dem 27-jährigen Michael Dinkelmeier versammelt, der auch im Stadtrat Wemding sitzt und zum neuen Bezirkschef gewählt wurde. Dinkelmeier: "Ich bin kein vom Himmel gefallener Parteikarrierist, sondern ein überzeugter Kommunalpolitiker. Jetzt die politische Stimme der Jungen Freien Wähler zwischen Lindau bis ins Ries sein zu dürfen, ist eine Ehre für mich, der ich mit Bodenständigkeit und Pragmatismus gerecht werden will. Das Pfund von uns Freien Wählern ist die Augenhöhe mit den Menschen – innerhalb der Partei und gegenüber den Bürgern", sagte Dinkelmeier, der beruflich im Landratsamt Donau-Ries tätig ist, in seiner Antrittsrede.

Michael Dinkelmeier ist Stadtrat in Wemding und seit Kurzem Bezirksvorsitzender der Jungen Freien Wähler in Schwaben. Foto: Barbara Würmseher (Archivbild)

Auch Dinkelmeiers Stellvertreter bringen bereits eine Menge politische Erfahrung mit in ihr neues Spitzenamt. Darunter der 34-jährige Bissinger Gemeinderat Ulrich Reiner aus dem Landkreis Dillingen, der bei den Bundestagswahlen mit dem besten Erststimmenergebnis der Freien Wähler in Schwaben von sich reden machte.

Michael Dinkelmeier hast sich große Ziele gesteckt: "Als zweite Regierungspartei in Bayern muss es unser Ziel sein, uns auch unter den Nachwuchsorganisationen im Freistaat auf Augenhöhe mit der Jungen Union zu arbeiten", sagt er. Die erste Bewährungsprobe hierfür sieht der Vorsitzende in den Bezirks- und Landtagswahlen im nächsten Jahr: "Wir wollen neue, junge Köpfe in die Parlamente bringen."