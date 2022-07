Diese Beratung hilft Kindern und Eltern bei Zeugnis-Kummer

Am Zeugnistag bietet das Staatliche Schulamt Donau-Ries Beratung an, wenn Eltern oder Schüler Fragen zum Zeugnis haben.

Ein ereignisreiches Schuljahr neigt sich dem Ende zu, und die Sommerferien sind zum Greifen nahe. Damit verbunden sind die Jahreszeugnisse. Kinder und Jugendlichen an den Grundschulen und den weiterführenden Einrichtungen haben ein arbeitsintensives und wechselvolles Schuljahr hinter sich.

Für die meisten Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern enthalten die Jahreszeugnisse keine "Überraschungen"; vielfältige Kontaktangebote zwischen Elternhaus und Schule ermöglichten begleitende Informationen und Unterstützungsansätze. In Einzelfällen können Zeugnisse aber ganz aktuell Grund zur Sorge sein. Für diesen Fall bieten auch in diesem Jahr die Staatlichen Schulberatungsstellen neben den üblichen Sprechzeiten einen individuellen Beratungs- und Telefonservice für Eltern, Schülerinnen und Schüler an.

So sind die Schulpsychologinnen im Donau-Ries erreichbar

Die Beratungsrektorin und die Schulpsychologin des Staatlichen Schulamtes im Landkreis Donau-Ries, Hannelore Menzel, ist am letzten Schultag von 12 bis 13 Uhr erreichbar unter Telefon 0906/70594350. Von 13 bis 14 Uhr kann Schulpsychologin Carolin Christ unter der Telefonnummer 0151/23749975 zurate gezogen werden.

Einen telefonischen Beratungsservice bietet auch die Staatliche Schulberatungsstelle in Augsburg an. Sie ist unter der Telefonnummer 0821/509160 erreichbar. Ein Schuljahr wie das vergangene hat nicht nur die Schülerinnen und Schüler mit ihren Familien viel Kraft gekostet. Das Schulräteteam im Staatlichen Schulamt Donau-Ries dankt deshalb auch allen Schulleitungen, Lehrkräften und allen an der schulischen Arbeit Beteiligten für das große Engagement und die verantwortungsbewusste Arbeit im abgelaufenen Schuljahr. (AZ)