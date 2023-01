Wenn der Nachwuchs zockt: So reagieren Eltern richtig

Bei einer Fortbildung erfahren die Teilnehmer am eigenen Leib, wie schnell Computerspiele in ihren Bann ziehen können. Dabei gibt ein Experte Tipps für Eltern.

Ob Playstation, X-Box, PC oder Smartphone - in kaum einem Haushalt mit Kindern und Jugendlichen gibt es keine Konsole oder ein anderes Gerät, auf dem Videospiele gespielt werden können. Da kommt es nicht selten zum Streit zwischen Eltern und dem Nachwuchs über die Nutzungsdauer dieser Spiele. Im schlimmsten Fall geht der Konsum in eine Sucht über. Aufgrund der Wichtigkeit dieses Themas fand nun im Landratsamt eine Fortbildung statt, die vom Arbeitskreis Suchtprävention Donau-Ries angeboten wurde. Ziel der Fortbildung war es, den Fachkräften die Faszination von Computerspielen nahezubringen. Das ist wichtig, um verstehen zu können, wieso sich Jugendliche damit so ausgiebig beschäftigen und dadurch ein problematisches Verhalten entwickeln können. Eingeladen zu der Veranstaltung waren die beiden Medienpädagogen Tim Clemenz und Philipp Dubberke von der Bundeszentrale für Politische Bildung sowie suchtbeauftragte Lehrkräfte und Jugendsozialarbeiterinnen und Jugendsozialarbeiter an Schulen.

Zuerst wurden bei einem Theorieteil die verschiedenen Spieletypen vorgestellt, um sich einen Überblick zu verschaffen. Im Praxisteil bekamen alle Teilnehmer einen Laptop, der an ein Netzwerk angeschlossen und mit Spielen versehen war. Hier wurde unter anderem ein Autorennen gespielt. Als dann Medienpädagoge Dubberke ankündigte, dass das Spiel nach fünf Minuten beendet wird, nahm dies niemand wirklich wahr. So stark war die Faszination, die von diesem simplen Autorennen ausging. Nach Beendigung des Spiels gab es Proteste seitens der Teilnehmer – etliche hätten gerne noch weiter gespielt und ihre Bestzeit verbessert. Auch bei dem Shooter-Spiel „Call Of Duty“ war die Anspannung spürbar. Der Spieler taucht dabei völlig in das Spiel ein und vergisst seine natürliche Umgebung und das Zeitgefühl.

Zeit für Spiele muss von den Eltern eingeplant werden

„Nach dieser Erkenntnis fällt es Ihnen hoffentlich leichter, sich mit zockenden Jugendlichen zu diesem Thema auseinanderzusetzen“, resümierte Medienpädagoge Clemenz. Für bestimmte Strategiespiele brauchen Jugendliche auch eine gewisse Zeit. Diese muss von den Eltern eingeplant werden. „Wenn ein Jugendlicher mit einer Gruppe ein Online-Spiel zockt und vor Beendigung des Spiels aufhören muss, wäre das, wie wenn man bei einem Fußballspiel nach 60 Minuten den Torhüter aus dem Spiel nimmt“, so Clemenz.

Wichtig seien klare Absprachen und Regeln im Zusammenhang mit digitalen Spielen. Dazu gehören zeitliche Vereinbarungen sowie die Abklärung, welche Spiele gespielt werden. „Spiele mit Altersbeschränkung ab 18 Jahren sind für Jugendliche nicht unbedingt geeignet“, so Dubberke. Ein Schritt in die richtige Richtung kann ein sogenannter Medienvertrag sein, der zwischen Eltern und Kindern vereinbart wird. Jugendliche, die sich nur noch in digitalen Spielwelten aufhalten, sind besonders gefährdet. „Trotz digitaler Spiele sollte eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung mit Freunden, bei Vereinen und sportliche Betätigung nicht zu kurz kommen“, bemerkte Clemenz.

Wertvolle Erfahrung für Kursteilnehmer im Landratsamt Donau-Ries

Aufgrund der Erfahrung des eigenen Spielens war der Nachmittag für alle Beteiligten eine sehr wertvolle Erfahrung. Jugendliche müssen lernen, trotz eines faszinierenden Spiels ihren Alltag mit Hausaufgaben, Freizeit und Freunden zu bewältigen. „Wenn ein Jugendlicher das hinbekommt, hat er schon viel erreicht“, so das Schlusswort von Referent Philipp Dubberke.

Für weitere Informationen können Sie sich gerne an folgende Stelle wenden: Arbeitskreis Suchtprävention, Stefan Graßl, Präventionsfachstelle am Landratsamt Donau-Ries, Telefon 0906/74 534 oder stefan.grassl@lra-donau-ries.de.