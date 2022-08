Wenn der Wald zum Freiluft-Atelier wird – ein Streifzug durch den Landkreis

Plus Die Aktion "Kunst Waldbaden" verbindet auf drei Wanderwegen im Landkreis Natur- und Kulturerlebnisse. Ungewöhnliches und Überraschendes erwartet die Spaziergänger.

Was bitte ist Waldbaden? Eine reine Wortkosmetik, um der altmodischen Bezeichnung Spaziergang einen eleganteren Anstrich zu verpassen? Oder steckt mehr dahinter? Wird man beim Waldbaden nass und ist es angeraten, vorsorglich ein Handtuch mitzubringen? Das wohl eher nicht, obwohl man tatsächlich schon irgendwie eintaucht. In ein Erlebnis nämlich – nur eben nicht unbedingt ins Wasser.