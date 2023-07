Wenn es im Straßenverkehr knifflig wird: Ein Polizist klärt auf

Ist es eher "Rot" oder "Grün", wenn die Ampel "Gelb" zeigt? Manche Situationen stellen Verkehrsteilnehmer vor Rätsel. Ein Polizeihauptkommissar gibt Antworten.

Schnell mal über die Ampel flitzen, wenn diese Gelb anzeigt? Blinken im Kreisverkehr? Ist es erlaubt, auf dem Gehweg zu halten? Und wie war das gleich noch einmal mit diesem Grünpfeil? - Fragen wie diese stellen sich manche Verkehrsteilnehmer und sie sind sich mit den Antworten ganz und gar unsicher - vor allem, wenn die Führerscheinprüfung schon eine Weile zurückliegt. In einer kleinen Serie greift unsere Redaktion solche Themen auf und lässt sie sich von Stephan Roßmanith erklären. Der Polizeihauptkommissar der PI Donauwörth ist als Verkehrssachbearbeiter für den gesamten Landkreis Donau-Ries zuständig. In Folge eins geht es um folgende Fragen:

Genügt es, bei einer polizeilichen Verkehrskontrolle eine Kopie von Führerschein oder Fahrzeugschein vorzuzeigen?

Nein, das genügt nicht! Der Grund ist unter anderem der, dass Kopien keinerlei Sicherheitsmerkmale aufweisen und zudem - etwa bei einem Fahrverbot oder einem Fahrzeugverkauf - die Kopien nicht mit abgegeben werden. Wer eine Kopie vorzeigt, wird aufgefordert, das Original innerhalb einer bestimmten Frist bei einer Polizeidienststelle nachzureichen. Unter Umständen wird er auch gebührenpflichtig verwarnt und muss 10 Euro bezahlen. Zusätzliche Vorsicht ist bei Farbkopien gegeben: Wer solche verwendet, kann in den Verdacht der Urkundenfälschung geraten.

Vier Autos stehen gleichzeitig an einer Kreuzung, an der „rechts vor links“ gilt. Wer darf zuerst fahren?

Hier müssen sich die Fahrer per Zeichen verständigen, wer den Vorrang bekommt. Im Zweifelsfall lieber warten.

Muss man beim Einfahren in einen Kreisverkehr blinken?

Nein. Das wäre sogar falsch. Ein Fehler, der recht häufig gemacht wird, genau wie beim Geradeausfahren bei einer abknickenden Vorfahrtsstraße. Allerdings muss man blinken, wenn man vorhat, aus dem Kreisverkehr auszufahren.

Die Ampel zeigt "Gelb". Darf ich noch schnell weiterfahren?

Laut Straßenverkehrsordnung bedeutet Gelb an der Ampel: „Vor der Kreuzung auf das nächste Zeichen warten.“ Man muss also anhalten. Für einen sogenannten „Gelblichtverstoß“ ist ein Regelsatz von mindestens 10 Euro vorgesehen. Sollte es nicht möglich sein, bei Gelb gefahrlos anzuhalten - zum Beispiel, weil starkes Bremsen zum Auffahrunfall führen würde -, darf man ausnahmsweise weiterfahren. Allerdings gibt es spätestens beim Umschalten auf Rot ein hohes Bußgeld und gegebenenfalls sogar ein Fahrverbot. Ohne Bußgeld kam jetzt ein Fahrer in Tapfheim davon, weil er sich letztlich einsichtig zeigte. "Allerdings hatte er zunächst felsenfest behauptet, Gelb bedeute, vor der Kreuzung Gas zu geben", erzählt Stephan Roßmanith.

Dass die Gelb-Regelung sinnvoll ist, zeigt sich immer wieder im Alltag - vor allem an Kreuzungsbereichen. Denn dort kommt es bei dichtem Verkehr oft zu Stauungen, weil Autofahrer gerade noch bei Gelb drüber flitzen. Stephan Roßmanith erzählt: "Dies ist zum Beispiel an der Kauflandkreuzung in Donauwörth der Fall. Dann hat in der Folge der Querverkehr Grün, kann aber nicht abfließen, weil die Kreuzung noch nicht frei ist. Also bricht der Fließverkehr zusammen."

Welche Regeln gelten in einer "Spielstraße"?

In einem sogenannten „verkehrsberuhigten Bereich“ – gekennzeichnet durch das blaue Viereckschild mit Haus, Auto und spielenden Kindern – im Volksmund oftmals fälschlicherweise „Spielstraße“ genannt, gibt es keine reguläre Fahrbahn und keinen Gehweg. Beispielsweise ist die Donauwörther Riedinsel in Teilen so beschildert. Das bedeutet, dass auf der gesamten Straßenfläche alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind und auf Schwächere wie Kinder und Fußgänger Rücksicht genommen werden muss. Man darf, egal ob mit Auto oder Fahrrad, höchstens Schrittgeschwindigkeit fahren – Gerichte gehen von sieben bis zu zehn Stundenkilometern aus – und darf nur auf speziell markierten Flächen parken. Beim Verlassen eines solchen Bereichs muss man im Fall des Falles immer warten. (AZ)