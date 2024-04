Wer backt die beste Breze? Stimmen Sie jetzt ab!

Jetzt zählt es: Wo kann man im südlichen Landkreis Donau-Ries wirklich die beste Breze kaufen? Geben Sie Ihre Stimme für Ihren Favoriten ab.

Vor zwei Wochen haben wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, um Ihre Meinung gebeten: Wo gibt es Ihrer Ansicht nach die allerbesten Brezen in der Region? Mehr als 300 E-Mails mit dem Betreff "Breze" haben uns daraufhin erreicht und wir haben aus den darin genannten Bäckereien die zehn Läden zusammengesucht, die am häufigsten genannt wurden. Jetzt geht das Voting in die zweite Phase.

Diese zehn Bäckereien aus dem südlichen Landkreis Donau-Ries haben Sie ins Rennen geschickt:

Mayer's Backstube ( Harburg )

) Bäckerei Götz ( Tapfheim )

Götz ( ) Bäckerei Neuner ( Kaisheim )

Neuner ( ) Bäckerei Pfister ( Donauwörth )

Pfister ( ) Bäckerei Heinrich ( Tapfheim )

Heinrich ( ) Bäckerei Mack ( Donauwörth )

Mack ( ) Bäckerei Schiml ( Rain )

Schiml ( ) Bäckerei Roßkopf ( Donauwörth )

Roßkopf ( ) Bäckerei Gottfried ( Monheim )

Gottfried ( ) Bäckerei Ihle

Brezen-Voting: Stimmen Sie jetzt im Kreis Donau-Ries ab!

Um Ihre Stimme für Ihre Lieblingsbäckerei abzugeben, klicken Sie in unserem Voting unter www.azol.de/70445421 oder über den QR-Code in der gedruckten Zeitung auf das entsprechende Bild und geben Sie im Anschluss den geforderten Code in das Feld ein. Für die Abstimmung haben Sie rund zwei Wochen Zeit.

Im Anschluss wird eine unabhängige Jury - bestehend aus der Redaktionsleiterin der Donauwörther Zeitung und Rieser Nachrichten, Martina Bachmann, einem Vertreter aus dem Landratsamt sowie einem Vertreter der Gewinnerbäckerei des Brezen-Votings im Landkreis Augsburg, der Bäckerei Wolf – die Endauswahl treffen. Dafür wird es eine Blindverkostung der Brezen aus den drei Bäckereien mit den meisten Stimmen geben.