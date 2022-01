Landkreis Donau-Ries

06:30 Uhr

Wer kandidiert? Kirche im Donau-Ries sucht Ehrenamtliche

Plus In den katholischen Pfarreien stehen die Pfarrgemeinderatswahlen an. Im Landkreis Donau-Ries werden händeringend Kandidaten gesucht. Doch das ist nicht leicht.

Von Thomas Hilgendorf

Donauwörths katholischer Dekan Robert Neuner ist derzeit auf der Suche. Am 20. März finden in ganz Bayern die Pfarrgemeinderatswahlen statt. Neuner sagt, er sei "heilfroh und dankbar für das, was die Pfarrgemeinderäte bisher geleistet haben". Es brauche aber auch weiterhin ausreichend Freiwillige, die Mitverantwortung in den katholischen Pfarreien übernehmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

