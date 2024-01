Wetterdienst warnt vor gefährlichem Blitzeis im Donau-Ries-Kreis

Auch in Nordschwaben werden winterliche Kapriolen erwartet, die für extreme Straßenverhältnisse sorgen können. Was auf uns zukommt und welche Tipps die Polizei hat.

Winterliche Kapriolen stehen dem Landkreis-Donau-Ries bevor und können mancherorts zu kniffligen Situationen führen. Ursache dafür ist ein Auf und Ab der Temperaturen, verbunden mit Schnee und Regen. Diese fatale Kombination kann durch gefrierenden Regen zu Blitzeis auf den Straßen führen, auch zu länger anhaltendem Glatteis, die gleichermaßen für gefährliche Rutschpartien sorgen können. Vorsicht ist also beim Autofahren geboten und auch Fußgänger, Radfahrer und andere Verkehrsteilnehmer sollten sich in Acht nehmen. Der Deutsche Wetterdienst warnt für das ganze Bundesgebiet und eben auch für unserer Region vor extremen Witterungsverhältnissen.

Was sich wie von Mittwoch bis Freitag im nördlichen Schwaben abspielen wird, schildert Diplom-Meteorologe Dirk Mewes vom DWD im Gespräch mit unserer Redaktion folgendermaßen: Während uns zunächst noch frostige Temperaturen im Griff haben, die in der Nacht zum Mittwoch auf -5 bis -8 Grad absinken, zieht eine Warmfront Richtung Norden, die einen Mischmasch aus Schnee und Regen mit sich bringt. Auf frostigem Boden gefrieren diese Niederschläge und machen ihn spiegelglatt. Diese Situation kann sich laut Dirk Mewes "von den Nachtstunden zum Mittwoch bis in den Mittwochnachmittag hineinziehen". Derweilen steigen allerdings die Temperaturen wieder auf bis zu 6 bis 8 Grad, sodass die dünnen Eisschichten wieder tauen.

Es kann glatt werden auf den Straßen im Landkreis Donau-Ries. Foto: Wolfgang Widemann

Bei Glatteis unbedingt heftige Lenkbewegungen vermeiden

Dann kommt eine Kaltfront aus Richtung Norden und lässt die Temperaturen ab den Frühstunden des Donnerstags wieder sinken. Mewes rechnet mit Temperaturen zwischen 1 und 3 Grad oder kälter: "Es könnte erneut gefrierende Nässe geben". Weiterhin sei also Vorsicht geboten! Am Freitag soll dann nach bisherigen Prognosen das Wetter trocken bleiben. Die Freitags-Temperaturen gibt Mewes mit leichtem Dauerfrost um die -2 Grad an, in der Nacht zum Samstag liegen sie bei etwa -8 Grad.

Die Polizei rät, bei Glatteis, wenn möglich, das Auto stehenzulassen und öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Geht das nicht, dann empfiehlt Stephan Roßmanith, Verkehrssachbearbeiter für den Landkreis: