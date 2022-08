WhatsApp-Betrug: Unbekannter ergaunert 2400 Euro

Ein Betrüger machte sich den sogenannten "Enkeltrick" zunutze und schaffte es, dass ein Rentner Geld überwies.

Ein 63-jähriger Mann aus einer kleineren Landkreis-Gemeinde im Zuständigkeitsbereich der PI Donauwörth erhielt am Mittwoch eine Nachricht per WhatsApp auf sein Handy. Darin gab sich eine bislang unbekannten Person als die Tochter des Rentners aus und verlangte eine dringende Überweisung auf ein genanntes Bankkonto im Raum Köln. Der besorgte 63-Jährige überwies umgehend knapp 2400 Euro. Als dessen Ehefrau am nachfolgenden Tag ihre „echte“ Tochter besuchte, kam die Überweisung zur Sprache und der Betrug fiel auf. Ein Strafverfahren gegen Unbekannt wurde aufgenommen. (AZ)

