Landkreis Donau-Ries

vor 18 Min.

Wie erleben die Hofläden im Landkreis Donau-Ries die Krisen?

Irmgard Miller ist Landwirtin und Besitzerin eines Hofladens in Tapfheim. In den Händen hält sie Zwiebeln aus eigenem Anbau.

Plus Viele Unternehmen heben aufgrund von Inflation und Energiekrise ihre Preise an. So trifft es Hofläden und Direktvermarkter in der Region.

Von Celine Theiss

Energiekrise, Ukrainekrieg und eine steigende Inflation treffen die Menschen aus der Region in allen Lebensbereichen. Viele merken das vor allem im Supermarkt, denn Lebensmittel werden immer teurer. Die Hersteller geben die steigenden Produktionskosten zumindest teilweise an Kundinnen und Kunden weiter. Doch wie sieht das bei kleinen Hofläden im Landkreis Donau-Ries aus? Direktvermarkter sprechen über ihren Umgang mit den Krisen.

