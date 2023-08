Tipps für Eltern: So lässt sich der Schuleinstieg für Kinder erleichtern

Margit Stimpfle, Rektorin der Grund- und Mittelschule Wemding, gibt Tipps, die den Einstieg erleichtern. 1381 ABC-Schützen werden im Landkreis eingeschult.

Drei Wochen noch, dann enden die Sommerferien und für 1381 ABC-Schützen im Landkreis Donau-Ries beginnt das, was man den "Ernst des Lebens" nennt. Sie kommen in die Schule und damit in einen ganz neuen Lebensabschnitt - aufregend für die Mädchen und Buben, aber auch für deren Eltern. Wie können Väter und Mütter ihren Kindern den Einstieg erleichtern? Margit Stimpfle, die Schulleiterin der Grund- und Mittelschule Wemding, hat ein paar Tipps parat:

Wie können Eltern ihre Kinder auf die Schule vorbereiten? Indem sie die Kinder spielerisch in den Alltag einbeziehen und Farben, Mengen und anderes üben. Etwa den Tisch für vier Personen decken, die Kinder auffordern: Bring mir bitte die gelbe Decke und Ähnliches mehr. Man kann auch den Kindern viel vorlesen und über das Gelesene sprechen und damit das Zuhören schulen. Gut ist es auch, die Bildschirmzeit einzugrenzen. Spiele zu spielen lehrt ebenfalls Farben, Formen, Mengen, wie auch das Hören und das Verlieren. Förderlich sind auch Bewegung in der Natur, Kontakte mit anderen Kindern für Sozialverhalten. Wovon Margit Stimpfle hingegen abrät, ist, Buchstaben und Schreiben zu üben.

Können frisch eingeschulte Kinder allein in die Schule laufen/allein mit dem Bus fahren oder sollten Eltern die Kinder anfangs begleiten? Wenn die Eltern den Schulweg, beziehungsweise den Weg zum Bus mit den Kindern eingeübt haben, dann können die neuen Erstklässler eigenständig in die Schule laufen/fahren. Den Lehrkräften wäre es lieber, wenn die Schülerinnen und Schüler ohne Eltern kommen.

Womit haben Erstklässler erfahrungsgemäß die meisten Schwierigkeiten? Dass sie nun nicht mehr allein im Fokus stehen, sondern mit vielen anderen gleichberechtigt sind. Dass klare Regeln gelten und eingehalten werden müssen. Dass sie manchmal manches nicht sofort verstehen.

Wie können Eltern in solchen Fällen reagieren beziehungsweise vorbeugend handeln? Sie können ihren Söhnen und Töchtern auch zu Hause klare Regeln vorgeben und einfordern. Sie sollten etwa nicht als Eltern die Schuhe wegräumen, wenn sie es im Vorfeld von den Kindern eingefordert haben. Sie können auch dem Kind Zeit geben für die verschiedenen Lernprozesse. Hilfreich ist es auch, nicht über die Schule /die Lehrkraft zu schimpfen und auch das Kind nicht zu schimpfen oder gar zu bestrafen.

Was sollten Kinder bereits können, wenn sie eingeschult werden? Sie sollten zuhören können, die Schuhe binden, ihren Namen schreiben, ihre eigenen Sachen kennen und erkennen, für eine gewisse kurze Zeitdauer konzentriert bleiben, sich für den Sportunterricht in adäquater Zeit selbstständig umziehen können.

Welche Tipps würden Sie Eltern geben, wenn es um die Erledigung beziehungsweise die Gewöhnung an Hausaufgaben geht? Sie sollten Strukturen und den Rahmen zu Hause vorgeben und besprechen: Also den Arbeitsplatz, die Vorbereitung des Arbeitsplatzes und eine Strategie der Reihenfolge der zu erledigenden Aufgaben. Gleichzeitig ist es gut, wenn sie als Ratgeber zur Verfügung stehen, was nicht bedeutet, dass sie die komplette Zeit neben den Kindern sitzen. Es sollte Konsequenz und Regeln geben. Wenn es nicht sofort klappt, dann bitte keinen Druck ausüben, sondern Verständnis zeigen. Auch ein Zeitrahmen kann hilfreich sein. (wüb/lrs)

