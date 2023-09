Landkreis Donau-Ries

06:10 Uhr

Wie sich eine höhere Mehrwertsteuer in der Gastronomie auswirken würde

Plus Restaurantbesitzer im Landkreis Donau-Ries plädieren dafür, die Mehrwertsteuer für Gastronomien auf sieben Prozent zu halten. Die Gründe sind vielschichtig.

Von Helen Geyer

Beunruhigt, besorgt und verärgert. Das sind nur drei Stimmungslagen, die im Gespräch mit Betreibern von Gaststätten im Landkreis Donau-Ries aufkommen. Grund dafür ist, dass im Jahr 2020 die Mehrwertsteuer für Speisen auf sieben Prozent gesenkt wurde. Nach etwa drei Jahren wird nun diskutiert, diese wieder auf 19 Prozent zu erhöhen. Das besorgt die Gastronomen im Landkreis.

Josef Mayer ist Sprecher der Kreisstelle Donau-Ries des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Bayern. Er sagt: "Die zwölf Prozent können nicht von den Betrieben geschluckt werden." Das heißt die Preise werden an die Gäste weitergegeben. In einem Beispiel rechnet er vor, was das bedeutet. Wenn ein Gericht aktuell zehn Euro kostet, werden nach dem höheren Steuersatz 11,20 Euro fällig. Das klingt zunächst nach wenig, kann aber für manche bereits den Unterschied machen, ob und wie häufig sie noch essen gehen.

