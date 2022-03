Wie viele wollen Novavax? Erste Zwischenbilanz im Landkreis Donau-Ries

Plus Seit Samstag wird im Landkreis Donau-Ries Novavax verimpft. Der Andrang war nicht gerade groß. Deshalb könnte bald eine neue Strategie gefahren werden.

Die Impfkampagne im Landkreis Donau-Ries ist praktisch zum Erliegen gekommen. Die Quote der zweimal Geimpften liegt weiter bei etwa 72 Prozent. Geboostert sind knapp über 50 Prozent. Doch auch hier tut sich seit Wochen nicht viel. Bleibt die Hoffnung auf den Totimpfstoff des US-amerikanischen Herstellers Novavax: Wird die Impfkampagne im Landkreis Donau-Ries nochmal angeschoben? Bringt der klassische Impfstoff eine Wende?