Wieder mehr Biontech-Impfstoff für die Impfzentren im Donau-Ries

Erstmals seit Langem gibt es für die Impfzentren in Donauwörth und Nördlingen wieder eine größere Menge des Impfstoffs von Biontech - und viele freie Termine.

Ab sofort können Landkreisbürger in den Impfzentren wieder zwischen den Vakzinen von Biontech/Pfizer und Moderna wählen. Erstmals wurde laut Landratsamt Donau-Ries wieder die bestellte Menge auch komplett geliefert. Mit der Lieferung verbunden war der Hinweis an die Impfzentren, dass dieser zur Vermeidung eines drohenden Verfalls allen Personen über 30 Jahren angeboten werden kann. Ab sofort und zunächst befristet bis zum 21. Februar2022 können daher alle Impfwilligen, die möchten, mit dem Biontech-Impfstoff geimpft werden.

Noch zahlreiche freie Impftermine in Donauwörth und Nördlingen vorhanden

Wie das BRK, der Betreiber der Impfzentren im Landkreis Donau-Ries, mitteilt, sind weiterhin noch zahlreiche Impftermine frei. Diese können wie auch schon bisher online über die Anmeldung in BayImco, per E-Mail an termine@impfen-donau-ries.de oder, wenn kein Internetzugang vorhanden ist, telefonisch unter 0906/74-6680 gebucht werden.

Da im Programm BayImco aufgrund der technischen Voreinstellung zunächst keine Termine für die unmittelbar folgenden Tage erscheinen, sondern die frühestens vorgeschlagenen Termine automatisch immer rund 10 Tage in die Zukunft gehen, wird empfohlen, auf den Button "Nächstmöglichen Termin anzeigen" zu klicken und dann einen zeitnahen freien Termin auszuwählen. (AZ)