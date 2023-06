Wildunfälle im Donau-Ries-Kreis steuern auf einen Allzeitrekord zu

Die Zusammenstöße mit Rehen auf den Straßen im Donau-Ries-Kreis werden im Vergleich zum vergangenen Jahr mehr. Die gefährlichste Zeit steht aber noch bevor.

Zu insgesamt elf Wildunfällen ist es am Wochenende im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Donauwörth gekommen, allein vier davon ereigneten sich in der Nacht von Sonntag auf Montag. Eine 47-Jährige erfasste am Sonntagabend gegen 22 Uhr mit ihrem Auto frontal ein Reh. Die Fahrerin war laut Polizei auf der Ortsverbindungsstraße von Mauren nach Ebermergen unterwegs. Auf Höhe der Unteren Reismühle sprang das Tier unmittelbar vor den Wagen der Frau. An dem Pkw wurde die komplette Front eingedrückt, das sichtbar verletzte Tier flüchtete in einen Graben.

Kurze Zeit später meldete ein 26-Jähriger einen ähnlichen Vorfall. Auf der Kreisstraße zwischen Wolferstadt und Monheim stieß auch er mit einem Reh zusammen. Das Tier lief verletzt in ein Maisfeld. Durch den Anprall wurde die Motorhaube des Pkw verschoben. Bei einem weiteren Unfall am Montag gegen 5 Uhr überfuhr eine 38-Jährige mit ihrem Auto auf der B2 in Richtung Süden auf Höhe der Abfahrt Buchdorf ein Reh.

Ebenfalls am Montag, gegen 5.10 Uhr, war eine 50-Jährige auf der Strecke zwischen Kölburg und Monheim unterwegs. Auf der Höhe Abzweigung Ried stieß die Frau mit einem Reh zusammen. Nach dem Anprall schleppte sich das Tier verletzt in den Wald. Bei jedem Fall informierten die Beamten den zuständigen Jagdpächter zur Nachsuche der angefahrenen Rehe. Durch die vier Kollisionen entstand ein Sachschaden von insgesamt geschätzten 11.000 Euro.

Wildunfälle passieren im Landkreis Donau-Ries meist mit Rehen

Die Gesamtzahl der Zusammenstöße mit Wildtieren im Landkreis ist laut Polizei um sechs Prozent höher als im gleichen Zeitraum im Vorjahr. So habe es seit Jahresbeginn bis jetzt 551 Wildunfälle gegeben. Dabei wurden drei Personen leicht und eine Person schwer verletzt. Der überwiegende Teil der Unfälle ereignete sich mit Rehen, aber auch Hasen, Schwarzwild, Füchse und Greifvögel kamen bei den Unfällen um.

"Denk daran: Sei bremsbereit!": Mit solchen Plakaten wollten Polizei und Landratsamt die Verkehrsteilnehmer animieren, in der Dämmerung und nachts langsamer zu fahren. Foto: Wolfgang Widemann (Archivbild)

Der Sprecher der Polizeiinspektion Donauwörth, Stephan Roßmanith, ordnet die Zahlen ein. Er sagt: „Wenn es so weitergeht, steuern wir auf einen neuen Allzeitrekord zu.“ Ihn stimme es bedenklich, dass die erfahrungsgemäß stärksten Monate mit Wildunfällen noch anstünden und bisher schon viele Unfälle passiert seien. Besonders im Juli und August, also während der Brunftzeit der Rehe sowie in der Dämmerung am Morgen und Abend, sei die Gefahr für Wildunfälle besonders hoch. Dann sollten Autofahrer besonders vorsichtig sein, denn wenn ein Reh über die Straße läuft, kann oft ein zweites Tier folgen.

Auf Bundesstraßen und in Wäldern kann es zu einem Wildunfall kommen

Die Unfälle können auf allen Straßen passieren: Sowohl auf den Bundesstraßen als auch in den Wäldern könnte ein Reh vor das Auto laufen. Stephan Roßmanith sagt: „Das A und O ist langsam fahren. Bereits Tempo 70 auf der Landstraße könnte viele Unfälle verhindern.“ In Zusammenarbeit mit dem Landratsamt hatte die Polizei im Frühjahr mehrere Plakate aufgehängt, die Aufmerksamkeit schaffen sollte. Der Sprecher sagt: „In dieser Zeit gab es weniger Unfälle, es hat also etwas gebracht.“ In der Region komme es jedoch häufiger zu Unfällen mit Wildtieren. Die meisten Zusammenstöße passieren dem Sprecher zufolge mit Personen, die aus dem Landkreis kommen. (hgyr/AZ)