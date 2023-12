Wir suchen den schönsten Christbaum im Landkreis Donau-Ries

In einer Woche ist es so weit: Es wird Weihnachten gefeiert im Kreis Donau-Ries. Nicht fehlen darf da natürlich der Weihnachtsbaum - aber wer hat den schönsten?

Bunte Kugeln, Lametta, Kerzen, Lichterketten, Strohsterne oder Engelshaar - bald werden aus den Kellern und Dachböden im Kreis Donau-Ries wieder die übers Jahr langsam eingestaubten Kartons mit dem liebsten Christbaumschmuck herausgekramt, die aus der einfachen Nordmanntanne oder Fichte im Wohnzimmer ein weihnachtliches Meisterwerk machen. Denn schließlich ist erst wirklich Weihnachten, wenn man an Heiligabend mit Familie und Freunden unter einem festlich geschmückten und romantisch beleuchteten Baum sitzt und die weihnachtlich verpackten Geschenke verteilt. Wir von der Donauwörther Zeitung und den Rieser Nachrichten suchen nach dem schönsten Weihnachtsbaum im Landkreis Donau-Ries und sind bei der Entscheidung auf die Hilfe unserer Leserinnen und Leser angewiesen.

Wer seinen Christbaum zur Abstimmung aufstellen will, schickt bitte ein Bild im Querformat, auf dem der Baum komplett zu sehen ist, im JPEG-Format als Anhang per E-Mail mit dem Betreff "Christbaum" an redaktion@donauwoerther-zeitung.de oder redaktion@rieser-nachrichten.de. Bitte geben Sie dabei auch immer Ihren vollen Namen sowie Wohnort und Kontaktdaten für eventuelle Rückfragen mit an. Einsendeschluss ist der 26. Dezember um 12 Uhr. Danach stellen wir alle Bilder gesammelt in einem Voting online. Unsere Leserinnen und Leser haben dann eine Woche Zeit, um mit einem Klick auf das in ihren Augen schönste Foto für ihren Favoriten abzustimmen.

Wer hat den schönsten Weihnachtsbaum im Kreis Donau-Ries?

Wer am Dienstag, 2. Januar, die meisten Stimmen für sein Bild bekommen hat, wird dann von der Redaktion kontaktiert und bekommt natürlich auch einen Preis, nämlich einen Geschenkekorb im Wert von 100 Euro vom italienischen Feinkostladen Via del Gusto. Wir freuen uns auf viele weihnachtliche Bilder.

