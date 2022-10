Wirtschaftsförderverband kürt Toparbeitgeber im Landkreis Donau-Ries

32 Firmen haben sich das Label "Top-Arbeitgeber Donau-Ries" verdient. Sie haben jetzt ihre Auszeichnungen erhalten. Das sind die Firmen und Institutionen.

Der Wirtschaftsförderverband Donauries hat an 32 Unternehmen und Institutionen aus der Region im Stadtsaal Klösterle in Nördlingen die Auszeichnung "Top-Arbeitgeber" verliehen. Darunter sind auch einige „Ehemalige“, also Unternehmen, die bereits in den Jahren 2018 oder 2019 eine Auszeichnung erhalten hatten.

Unternehmenskultur – das ist es, was beim Qualitätssiegel "Top-Arbeitgeber Donauries" seit 2016 im Vordergrund steht. Kriterien, wie soziales Engagement, Mitarbeiterorientierung, Familienfreundlichkeit, aber auch Aspekte wie Gesundheit und Umweltbewusstsein müssen erfüllt werden, um die Auszeichnung zu erhalten.

"Wir freuen uns, wenn sich die Unternehmen hier aus der Region mit diesen Themen auseinandersetzen. Die meisten Betriebe leisten bereits sehr viel für ihre Mitarbeiter. Das Label soll dazu motivieren, den Iststand zu bewerten und vielleicht auch die ein oder andere Optimierung vorzunehmen", sagt Michael Scholz, Sprecher des Beirats für Unternehmenskultur, der über die Vergabe des Labels entscheidet. "Hat ein Unternehmen die Auszeichnung erhalten, kann es drei Jahre lang damit für sich werben. Insbesondere im Hinblick auf die Gewinnung neuer, aber auch die Sicherung bestehender Mitarbeiter ist dies von großem Vorteil", erläutert Projektleitung Laura Turbany.

Das Label Top-Arbeitgeber Donauries 2022 erhalten, haben folgende Unternehmen:

AGCO GmbH

Architekturbüro Mener

Caritasverband Donau-Ries

Destilla GmbH

Eigner Bauunternehmung GmbH

Fendt-Caravan GmbH

GEDA GmbH

Gerstmayr Reisen Betriebs-GmbH

Glas Strobl

Grenzebach Maschinenbau GmbH

GmbH Hama GmbH & Co. KG

HERRMANN – Die Möbelwerkstätte

HPC AG

Humanus Personalservice GmbH

Landkreis Donau-Ries

LRE Medical GmbH

Maler Lanzer GmbH & Co. KG

Märker Zement GmbH

MARTIN Special Technics GmbH

MR PLAN GmbH

Neureiter GmbH

Radler & Ruf GmbH

Reisch Ingenieure GmbH

ROKO GmbH

SIGEL GmbH

Sparkasse Donauwörth

Sparkasse Neuburg-Rain

SPN Schwaben Präzision Fritz Hopf GmbH

Staatliche Wirtschaftsschule Nördlingen

Stiftung Sankt Johannes

Südzucker AG

Taglieber Holzbau GmbH

Nähere Informationen zum Label Top-Arbeitgeber Donauries und den ausgezeichneten Unternehmen sind unter www.wirtschaft-donauries.bayern/toparbeitgeber zu finden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch