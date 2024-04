Wo gibt es die besten Brezen im Kreis Donau-Ries?

Welcher Bäcker im Kreis Donau-Ries backt die besten Brezen - das wollen wir von unseren Leserinnen und Lesern wissen. Verraten Sie uns Ihren Favoriten.

An der Frage, was eine gute Breze ausmacht, scheiden sich die Geister. Während sie den einen nicht knusprig genug sein kann, bevorzugen die anderen sie so weich wie möglich. Es gibt sie mit grobem Salz, feinem Salz, Pfeffer oder auch ganz blank - und die Redaktionen der Donauwörther Zeitung und Rieser Nachrichten fragen sich: Wo im Landkreis Donau-Ries gibt es aus Sicht der Kundinnen und Kunden die allerbeste Breze?

Welcher Bäcker backt aus Ihrer Sicht im Kreis Donau-Ries die beste Breze?

Um Ihren Favoriten für die Abstimmung ins Rennen zu schicken, senden Sie uns bis einschließlich Sonntag, 14. April, eine Mail mit dem Betreff "Breze" an redaktion@donauwoerther-zeitung.de oder redaktion@rieser-nachrichten.de und teilen Sie uns mit, bei welchem Bäcker Sie das bayerische Traditionsgebäck am liebsten kaufen. Bitte geben Sie Name und Standort der Bäckerei an und verraten Sie uns, was genau die Brezen von dort für Sie zu den besten macht. Bitte beachten Sie, dass alle Bäckereien ihren Standort im Kreis Donau-Ries haben müssen.

Unter den Einsendungen suchen wir im nächsten Schritt die zehn Bäckereien heraus, die am häufigsten genannt wurden. Dann haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, die Wahl: Wir stellen diese zehn Bäckereien in Form eines Online-Votings zur Endauswahl auf und Sie können sich mit Ihrem Vote für eine davon entscheiden. Die Bäckerei, die hier die meisten Stimmen für sich gewinnen kann, wird unser "Brezen-König" in der Region. (lrs)