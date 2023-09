Märkte, Kunst und Kabarett: Das ist am Wochenende im Kreis Donau-Ries los

Am Wochenende vom 22. bis 24. September ist einiges geboten im Landkreis Donau-Ries. Viele der Veranstaltungen sind sogar kostenlos. Das sind unsere Tipps.

Am kommenden Wochenende laden viele Märkte zum Schlendern ein. Aber auch Freunde der Musik und des Kabaretts können auf ihre Kosten kommen. Mit Blick auf die Veranstaltungen fängt das Wochenende in Rain bereits am Donnerstag an. Im Veranstaltungssaal im Schloss tritt das Jazz-Trio Tango Transit mit dem Programm "German Songbook" aus. Sie interpretieren Volkslieder im Jazz-Stil, Beginn ist um 20 Uhr.

Parallel zur Wiesn in München finden am Wochenende auch einige Volksfeste statt. Von Donnerstag bis Sonntag wird das Volks- und Kinderfest in Bäumenheim auf dem Volksfestplatz gefeiert. Im Gasthaus "Zum Stern" in Schwörsheim beginnt am Donnerstag die Kirchweih, in Marktoffingen findet ab Freitag im Gasthaus Ochsen die traditionelle Kirchweih statt.

Kabarettisten Christina Schütze und Rolf Miller treten im Kreis Donau-Ries auf

Unter dem Titel "Also, mir wäre sie zu dünn" beschäftigt sich die Kabarettistin Christina Schütze am Freitag ab 20 Uhr in der Kleinkunstbrauerei Thaddäus mit der Liebe. Die Kultband "Hiss" spielt mit ihrem Programm "Überall daheim" am Freitag, 21 Uhr, in der Ziegelmühle in Munningen. Im Gasthaus zur Rose in Mönchsdeggingen tritt am Freitag um 20 Uhr der Kabarettist Rolf Miller auf.

Gleich mehrere Möglichkeiten bieten sich für diejenigen, die für ihre Kinder oder sich selbst neue Kleidung suchen. So findet am Mehrgenerationenhaus in der Parkstadt am Samstag ab 13 Uhr der Kinderkleiderbasar statt. In Tapfheim gibt es am Sonntag um 13.30 Uhr alles rund ums Kind. Selber Gemachtes, wie Schmuck, Keramik oder Deko, können Besucherinnen und Besucher am Sonntag in Harburg kaufen. Ab 11 Uhr sind die Stände am "Selber g'macht Markt" in der Innenstadt offen. Ein verkaufsoffener Sonntag schließt sich an.

Auch im Ries finden so einige Märkte am Wochenende statt. Ein Höhepunkt ist der Kunsthandwerkermarkt am Samstag und Sonntag in Nördlingen. Er ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet, die Geschäfte haben am Marktsonntag ebenfalls am Nachmittag geöffnet. Für Kinder gibt es am Samstag in Baldingen und in Oettingen einen Kleidermarkt, am Sonntag in Megesheim. Erwachsene können sich am Samstag in Mönchsdeggingen und am Sonntag in Ederheim nach neuen Schmuckstücken umsehen.

Lange Nacht der Feuerwehr und Party im Gewölbekeller Seiler

Unter dem Motto "Helfen ist Trumpf. Tag und Nacht" lädt die Feuerwehr Nördlingen am Samstag zur langen Nacht der Feuerwehr in den Spitalhof. Ab 20.30 Uhr gibt es Party und Barbetrieb.

"Von Abba bis Zappa" – unter diesem Motto können Gäste am Samstag ab 21 Uhr im Gewölbekeller Seiler in Harburg zu rockiger Musik feiern. Die Veranstaltung ist Teil des Harburger Kulturherbstes und lädt Junge und Junggebliebene zu einer ausgelassenen Partynacht ein.