Wintereinbruch im April: Wo sind die Schneefangzäune geblieben?

Plus Eine Wintergeschichte wartet im Dezember darauf, veröffentlicht zu werden. Doch dann sind Eis und Schnee im Kreis Donau-Ries weg - bis es April wird.

Eigentlich hätte diese Geschichte schon längst erscheinen sollen. Manche erinnern sich vielleicht: Anfang Dezember 2021 versank die Region innerhalb einer Woche zweimal regelrecht im Schnee. Vor allem im Raum Donauwörth schneite es den ganzen Tag, Straßen verwandelten sich in Rutschbahnen, und sogar die Polizei geriet ins Schleudern. Einige Wege waren kaum noch passierbar, weil der Wind den Schnee unablässig auf den Asphalt wehte. Da kam die Frage auf: Warum gibt es entlang der Fahrbahnen eigentlich kaum noch Schneefangzäune?