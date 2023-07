Landkreis Donau-Ries

Wohin geht es mit der Kita-Betreuung im Donau-Ries?

Spielerisches Lernen, Bildung und Sozialkompetenz fangen schon im Kleinkindalter an. Dazu leisten Betreuungsstätten einen wichtigen Teil.

Plus Die vier Landtagskandidaten nehmen auf Einladung der AWO zu kritischen Fragen Stellung. Erzieherinnen und Erzieher sehen sich im Alltag vor vielen Belastungen.

Von Barbara Würmseher

Zu große Gruppen in Kinderbetreuungsstätten, zu wenig Personal und mangelnde Wertschätzung gegenüber einem Berufsbild, dem doch eine immense gesellschaftliche Verantwortung zukommt: Das sind einige Eckpunkte der Debatte, die jetzt im Kinderhaus der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Donauwörth geführt wurde. Wie geht es weiter mit der Diskrepanz zwischen dem spürbaren Personalmangel in der Kinderbetreuung und dem gesetzlichen Anspruch auf Plätze? Zwischen dem Wunsch nach Qualität und fehlenden Geldern? Wie sehen Politiker diese Situation?

Die vier Landtagskandidaten - die beiden Abgeordneten Eva Lettenbauer ( Bündnis 90/ Die Grünen) und Wolfgang Fackler ( CSU), sowie Michael Bosse (FW) und Georg Wiedemann ( SPD) - stellten sich jetzt den kritischen Fragen von Fachpersonal aus dem Bereich der Kindertagesstätten und erklärten am Ende, was davon in ihre politische Arbeit einfließen wird. Wie ist der Weg aus dem aktuellen Dilemma bei der Kinderbetreuung?

