Landkreis Donau-Ries

vor 34 Min.

Wohnen im Alter: "Die Wohnungen sind oft eine Katastrophe"

Ambulante Pflege wird immer wichtiger - insbesondere im Hinblick auf die steigende Anzahl an Senioren, wenn die Generation der "Baby-Boomer" in Rente geht.

Plus Wo sollen alte Menschen leben? Im Kreis Donau-Ries wird die Frage durch die Generation der "Baby-Boomer" immer drängender. Werden barrierefreie Wohnungen knapp?

Von Lara Schmidler Artikel anhören Shape

Eine begehbare Dusche, flache Türschwellen, ein ebenerdiger Eingang - all das ist für viele Pflegebedürftige im Kreis Donau-Ries notwendig, um ihren Alltag zu bewältigen. Doch das könnte bald schwierig werden. Denn in 20 Jahren werden im Landkreis rund 35.600 Menschen zur Altersgruppe "67 plus" gehören – gut 9800 mehr als heute. Darauf hat die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) in einer Pressemitteilung hingewiesen und befürchtet durch die kommende Rentnergeneration der Baby-Boomer einen zunehmenden Mangel an altersgerechten Wohnungen. Wie sieht es konkret vor Ort aus?

„In den kommenden Jahren werden im Kreis Donau-Ries immer mehr ältere Menschen eine barrierearme Wohnung brauchen – ohne Treppenstufen, dafür mit bodengleicher Dusche und genügend Platz für das Rangieren mit Rollator und Rollstuhl“, sagt der Bezirksvorsitzende der IG BAU Schwaben, Michael Jäger. Die Zahlen müssten den Wohnungsbaupolitikern schon jetzt Kopfzerbrechen bereiten: Nach Angaben des Pestel-Instituts benötigen bereits heute mehr als 4400 Haushalte im Kreis Donau-Ries eine Seniorenwohnung, weil in ihnen Menschen im Rentenalter leben, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. In 20 Jahren werden im Kreis Donau-Ries nach Berechnungen der Wissenschaftler über 5700 Wohnungen gebraucht, in denen Menschen mit einem Rollator oder Rollstuhl klarkommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen