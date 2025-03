Wohnen im Alter erfordert mehr als einen breiten Türrahmen 

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Schon jetzt fehlt es im Landkreis an barrierefreien Wohnungen – und wenn die Babyboomer in Rente gehen, wird sich das Problem verschärfen. Experten des Pestel-Instituts fordern deshalb eine Sanierungsoffensive. Doch der Landkreis hat das Problem erkannt. Mit seinem Seniorenpolitischen Gesamtkonzept ist ein erster Schritt getan. Entscheidend wird sein, diesen Weg konsequent weiterzugehen. Denn Barrierefreiheit endet nicht an der Türschwelle.

