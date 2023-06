Wurde im Landkreis Donau-Ries schon Corona-Bußgeld zurückgezahlt?

Plus 23 Anträge von Menschen, die Corona-Bußgeld zurückgefordert haben, sind beim Landratsamt Donau-Ries eingegangen. Weniger als die Hälfte sind überhaupt zulässig.

Sie ist eines der letzten Überbleibsel der Corona-Zeit: Die Möglichkeit, zu Unrecht gezahltes Bußgeld wegen eines Verstoßes gegen die damaligen Regeln zurückzufordern. Hoffnung auf eine Rückzahlung gibt es im Landkreis Donau-Ries aber nur für einen Bruchteil der insgesamt verhängten 205.380 Euro an Corona-Bußgeld.

Für diejenigen Bestraften nämlich, die zwischen 1. und 19. April 2020 die Wohnung zwar ohne triftigen Grund verlassen haben, das aber alleine oder höchstens mit Angehörigen des eigenen Ausstandes zum Verweilen im Freien. Das zu verbieten war eine Überreaktion des Freistaats, wie das Bundesverwaltungsgericht im Winter entschieden hat.