Zahl der Glatteis-Opfer im Donau-Ries-Kreis steigt weiter

In der Notaufnahme der Donau-Ries-Klinik Donauwörth herrschte auch am Donnerstag ordentlich Betrieb.

Plus Die glatten Straßen und Wege am Mittwoch in der Region fordern weitere Verletzte. Ärzte und Pflegekräfte haben auch am Donnerstag viel Arbeit.

Der Glatteis-Mittwoch wird vielen Menschen in der Region noch lange in schlechter Erinnerung bleiben. Die Zahl der Personen, die sich bei Stürzen so schwer verletzt haben, dass sie medizinische Hilfe benötigen, erhöhte sich bis Donnerstag noch einmal deutlich. Allein in der Donau-Ries-Klinik in Donauwörth behandelten die Ärzte mehr als 50 Patienten.

Von Mittwochmorgen an regnete es stundenlang auf den gefrorenen Boden. Viele Arbeitnehmer und mancher Schüler blieben deshalb zu Hause. Ein Verkehrschaos blieb aus, wichtige Straßen blieben in aller Regel gut befahrbar. Auf den Nebenstrecken, Gehwegen und Grundstücken blieb es aber bis in die Nacht hinein spiegelglatt. Nachdem bereits bis zum Mittag mehrere Dutzend Menschen ausgerutscht waren, landeten bis zum Abend weitere Patienten in den Krankenhäusern. Am Donnerstag war das Glatteis zwar weg, in den Notaufnahmen ging der Andrang aber weiter, denn eine Reihe von Gestürzten, die über Nacht auf die Zähne gebissen hatten, begab sich doch noch in Behandlung.

