Landkreis Donau-Ries

15.07.2022

Zahl der Hitzetage im Landkreis Donau-Ries hat sich verdreifacht

Plus Die Hitze im Landkreis wird extremer und länger. Nicht nur der Mensch leidet darunter. Die Lage im Landkreis wird in diesem Sommer genau beobachtet.

Von Barbara Wild

Seit Mitte dieser Woche herrscht in Nordschwaben Waldbrandgefahr. Die Regierung von Schwaben lässt die Wälder der Region am Nachmittag überfliegen, um bei Feuer schnell handeln zu können. Auch an den Flüssen der Region kann jeder sehen, dass Hitze und zu wenig Niederschlag Spuren hinterlassen. Die Donau in Donauwörth ist sehr niedrig, der Wasserstand in allen schwäbischen Flüssen ist tief. Und nun stehen Bayern und damit auch der Region die nächsten Hitzetage bevor.

