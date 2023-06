Donauwörth/Kaisheim

Einbrüche in Autowaschanlagen: So kam die Polizei der Bande auf die Spur

Im Gewerbegebiet an der B2 ist eine Einbrecherbande in den Betriebsraum einer SB-Autowaschanlage eingedrungen. Die Polizei konnte die Täter fassen.

Sie kamen meist nachts und steuerten gezielt SB-Autowaschanlagen an. Dort reinigte das Trio aber nicht sein Fahrzeug. Vielmehr hatten es die Männer auf das Geld in den Wechselautomaten abgesehen. Über Monate hinweg verübten sie in Schwaben und in Oberbayern offenbar reihenweise Einbrüche. Der Schaden summiert sich auf einen sechsstelligen Betrag. Die Polizei war den Tätern schon länger auf den Fersen. Nach einem neuerlichen Fall in Kaisheim brachten die Gesetzeshüter in der Nacht auf Samstag in Donauwörth die Bande hinter Schloss und Riegel.

Der Komplex bescherte den Beamten der Kriminalpolizei-Inspektion Dillingen reichlich Arbeit. "Meine Kolleginnen und Kollegen waren fast stündlich und auch nachts an der Sache dran", berichtet Michael Lechner, Chef der Dienststelle. Die agierte bei den Ermittlungen federführend.

