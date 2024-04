Zertifizierung zum Naturgarten

Landratsamt informiert über Aktion "Bayern blüht".

Im Gegensatz zu sterilen Kiesgärten bieten naturnah bewirtschaftete Gärten eine Vielfalt an Blüten im Laufe des Jahres und ziehen Bienen, Insekten, Vögel und Kleintiere an. Mit der Zertifizierung und Auszeichnung „Bayern blüht – Naturgarten“ können Gartenbesitzer ihren geleisteten Beitrag zur Biodiversität vor der Haustüre auch demonstrieren.

Für die Auszeichnung "Bayern blüht – Naturgarten" gibt es bestimmte Merkmale, die der Garten erfüllen muss, um als solcher gekennzeichnet zu werden. Die Kernkriterien sind der Anwendungsverzicht von chemischen Pflanzenschutzmitteln und chemisch-synthetischen Düngern. Zudem ist der Einsatz von Torf zur Bodenverbesserung nicht erlaubt. Insgesamt muss der Garten den Gesamteindruck einer hohen ökologischen Vielfalt erfüllen. Bei den "Kann-Kriterien" müssen nicht alle, aber einige erfüllt sein. Der Garten muss selbstverständlich Naturgartenelemente wie einfach blühende Stauden und Blumen, vielfältige Lebensräume, wilde Ecken und das Zulassen von Wildkraut aufweisen. Bei der Bewertung Bewirtschaftung und Nutzen des Gartens werden unter anderem Punkte für ressourcenschonendes und nachhaltiges Wirtschaften und für eine hohe Artenvielfalt vergeben.

Die ausführlichen Kriterien für die Auszeichnung eines Gartens als „Bayern blüht – Naturgarten“ sind nachzulesen unter: www.gartenbauvereine.org/service/gartenzertifizierung. Für Mitglieder eines Gartenbauvereins im Landkreis Donau-Ries kostet die Zertifizierung 40 Euro, Nicht-Mitglieder bezahlen 80 Euro. Wer in diesem Jahr Interesse an der Zertifizierung "Bayern blüht – Naturgarten" hat, wendet sich per Mail an sophia.och@lra-donau-ries.de. Interessenten mit Garten außerhalb des Landkreises Donau-Ries schreiben an naturgarten@gartenbauvereine.org. (AZ)