Zigaretten, Alkohol, Drogen: Mehrere Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz

Die Polizei führt in Donauwörth, Bäumenheim und Tapfheim groß angelegte Jugendschutzkontrollen durch. Dabei werden sie auch des Öfteren fündig.

Alkohol, Zigaretten, Drogen – bei groß angelegten Jugendschutzkontrollen haben Beamten der Polizeiinspektion Donauwörth einige Verstöße festgestellt. Die Aktionen fanden am Dienstagabend und in der Nacht auf Mittwoch in der Großen Kreisstadt sowie in Bäumenheim und Tapfheim statt.

In der Donauwörther Altstadt, am Schulzentrum in der Neudegger Allee sowie der Andreas-Mayr-Straße in der Parkstadt, in der Bahnhofstraße sowie am Jugendzentrum und dem Haus der Vereine in Bäumenheim und in der Schulstraße in Tapfheim wurden dabei bei einer Vielzahl an Kontrollen insgesamt elf Verstöße gegen Jugendschutzbestimmungen geahndet. Die jeweiligen Kinder und Jugendlichen zeigten sich in allen Fällen einsichtig.

20-Jähriger übergibt in Donauwörth Jugendlichen mehrere Flaschen Bier

Unter anderem mussten die Beamten eine höhere Menge an Zigaretten – auch bei einem 13-jährigen Mädchen –, Schnupftabak, Tabakdosen, Zigarettenfilter (sogenannte „Papers“) sowie mehrere volle Alkoholflaschen sicherstellen, welche sich die Erziehungsberechtigten im Nachgang auf der Inspektion abholen können. Exemplarisch wurde ein 20-jähriger Donauwörther um 18 Uhr angezeigt, weil er einem 14- und einem 15-jährigen Schüler jeweils sechs Flaschen Pils übergab.

Ein 16-Jähriger wurde angezeigt, weil er um 21.45 Uhr in der Reichsstraße mit drogentypischen Auffälligkeiten auf seinem E-Scooter an den Gesetzeshütern vorbeifuhr. Ein Drogentest vor Ort verlief positiv auf THC. Der Donauwörther gab an, kurz vor der Fahrt einen Joint konsumiert zu haben. Die Beamten stellten den Elektrotretroller sicher und veranlassten eine ärztliche Blutentnahme. In allen geahndeten Fällen wurden die Erziehungsberechtigten von den Einsatzkräften kontaktiert. (AZ)