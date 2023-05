Landkreis Donau-Ries

18:00 Uhr

Zu Erdoğan gehen auch im Landkreis Donau-Ries die Meinungen auseinander

Plus Die Präsidentschaftswahl in der Türkei spaltet die Menschen. Auch im Donau-Ries-Kreis gibt es polarisierende Meinungen. Was türkischstämmige Einwohner hier sagen.

Die Nacht zum Montag war für viele türkischstämmige Landkreisbewohner eine lange Nacht. Sie saßen vor den Bildschirmen, verfolgten Nachrichten und Live-Ticker der deutschen und türkischen TV-Sender, diskutierten und fieberten jeder neuen Hochrechnung oder Auszählung entgegen. Es war das bange Warten auf das vorläufige Ergebnis einer - wie sie vielfach genannt wird - Schicksalswahl. Einer Wahl, die entscheidend die Weichen stellen kann, wie es in der Türkei weitergeht. Ob mit dem bisherigen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan oder einem neuen Staatschef Kemal Kiliçdaroğlu, der den Präsidialstaat zugunsten eines demokratischen Parlaments wieder abschaffen will.

Am Ende dieser Nacht stand fest: Es wird eine Stichwahl geben. Amtsinhaber Erdoğan hat mit 49,4 Prozent die Nase vorn. Oppositionskandidat Kiliçdaroğlu liegt mit 44,96 Prozent knapp darunter. Der dritte Bewerber, Sinan Oğan, ist mit fünf Prozent weit abgeschlagen. Seine Stimmen aber können nun am 28. Mai das Zünglein an der Waage sein.

