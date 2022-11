Zu schnell auf den Bundesstraßen: 300 Verstöße bei Blitzer-Aktion der Polizei

Die Verkehrspolizei Donauwörth hat an den Bundesstraßen gemessen. Viele rauschten mit überhöhter Geschwindigkeit an den Blitzern vorbei.

Zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße musste die Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Donauwörth bei Geschwindigkeitsmessungen in der Region bearbeiten. Jetzt liegt die Auswertung vor.

Am vergangenen Freitagnachmittag waren die Beamten an der B25 bei Harburg tätig und überwachten den Verkehr in Richtung Donauwörth. Bei einem Durchlauf von 2680 Fahrzeugen mussten 89 Fahrzeugführende (55 Verwarnungen und 34 Anzeigen) beanstandet werden. Der negative Tageshöchstwert lag an dieser Stelle bei einer Geschwindigkeit von 144 km/h, bereits abzüglich aller Toleranzen. Dies bedeutet für den verantwortlichen Fahrer ein Fahrverbot von einem Monat und ein Bußgeld von 350 Euro.

Am Samstag wurde auf der B16 bei Rain eine Geschwindigkeitsmessung in beide Fahrtrichtungen durchgeführt. Bei dieser Messung mussten 79 Fahrzeugführende (32 Verwarnungen und 47 Anzeigen) beanstandet werden. Drei Autos lagen hier im Fahrverbotsbereich mit bereits toleranzbereinigten Messergebnissen zwischen 144 und 164 km/h – bei erlaubten 100 Stundenkilometern. Den Fahrer eines Autos aus dem Raum Augsburg mit 64 km/h über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit erwarten nun ein Fahrverbot von zwei Monaten sowie ein Bußgeld von 600 Euro.

Eine weitere Geschwindigkeitsmessung erfolgte schließlich am Sonntag an der Donauwörther Hangbrücke in Fahrtrichtung Augsburg. Bei einem Durchlauf von 3747 Fahrzeugen wurden 117 Fahrzeuge (66 Verwarnungen und 51 Anzeigen) mit hohen Überschreitungen geblitzt. Erlaubt sind in dem laut Polizei unfallträchtigen Bereich maximal 100 km/h. Der Negativwert an der Hangbrücke lag bei immerhin 146 km/h, was für den verantwortlichen Fahrer ein Bußgeld von 350 Euro und ein Fahrverbot von einem Monat nach sich ziehen wird. (AZ)

