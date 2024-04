Zu viele unbegleitete Jugendliche: "Wir rechnen nicht mit Entlastung"

Unbegleitete minderjährige Asylbewerber stellen das Jugendamt vor große Herausforderungen. Die neue Amtsleiterin warnt: Die Behörde im Kreis Donau-Ries läuft am Limit.

Irene Allmannsberger lässt sich den Stress nicht anmerken. Dabei ist das Amt, dem sie seit drei Monaten vorsteht, wohl einer der am stärksten belasteten Bereiche des Donau-Rieser Landratsamtes. Vor allem unbegleitete minderjährige Asylbewerber, kurz UMA, stellen das Jugendamt mit seinen 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor enorme Herausforderungen. Und das sind längst nicht die einzigen Aufgaben für die beanspruchte Behörde.

Amtsleiterin Allmannsberger spricht ruhig, bedacht, freundlich. Dabei könnte man ihr eine gewisse Anspannung nicht übel nehmen ob der gewaltigen Aufgaben, die das Amt seit Beginn der Flüchtlingskrise 2015/16 hat. Eigentlich war dieser Bereich des Landratsamts aber schon vorher mehr als gut ausgelastet - die Sekte "Zwölf Stämme" und die Inobhutnahmen von zahlreichen Kindern aus jener Glaubensgemeinschaft, die einst in Klosterzimmern ansässig war, lasteten das Amt aus und sorgten nicht zuletzt für bundesweite Schlagzeilen. Nun sind die Schlagzeilen andere geworden. Es geht um Jugendliche, die auf die Flucht geschickt werden, um im sicheren Deutschland ihr Glück zu versuchen. Sie müssen, im Gegensatz zu erwachsenen Asylbewerbern, umfangreich betreut werden. Sie alle sind sensible Fälle für die Jugendämter. Ein Auftrag, dem Allmannsbergers Kollegen versuchen nachzukommen. So gut es eben geht angesichts der oftmals prekären Lage.

Die Zahl der UMA geht nicht runter im Landkreis Donau-Ries

Für 50 UMA sei das hiesige Jugendamt aktuell verantwortlich, erklärt Allmannsberger. Vor etwa einem halben Jahr, im November 2023, waren es 49 gewesen. Die Zahl gehe in der Tat nicht runter, sagt die Amtsleiterin, "obwohl es im Winter relativ ruhig war". Will heißen: In den Wintermonaten machten sich relativ wenige Menschen aus Krisen- und Kriegsgebieten auf den Weg. Die Zeit habe das Jugendamt nutzen können, "um unsere Strukturen anzupassen", wie Allmannsberger weiter berichtet. Dies sei auch aus der Not geboren. Weil es aufgrund schlechter Erfahrungen von Hilfsorganisationen, sogenannten freien Trägern der Jugendhilfe, nach der Asylkrise 2015/16 Engpässe mit staatlichen Stellen gab, finden sich nach wie vor zu wenige professionelle Helfer, die das Amt von extern unterstützen. "Wir müssen es selbst machen", sagt die Amtsleiterin. Die Krux: Es fehle an Personal und an Betreuungsstunden für die Minderjährigen.

Diese sind in eigens angemieteten Unterkünften - etwa in Fünfstetten in Form einer Art Wohngemeinschaft -, in Pflegefamilien, in einzelnen Jugendhilfe-Einrichtungen und sogar in einem Hotel untergebracht. Von der Zahl 50 werde man derweil nicht so schnell herunterkommen, sagt Allmannsberger, da die jugendlichen Flüchtlinge den Landkreisen in Deutschland nach einem bestimmten Rechenschlüssel zugewiesen werden. "Morgen werden zwei unserer Jugendlichen volljährig" - das komme der Arbeit des Amtes kaum entgegen, da der Kreis dann für weitere zwei Jugendliche zuständig werde.

Mitarbeiter des Jugendamtes würden gerne anders arbeiten mit den UMA

Was die Mitarbeiter weiterhin belaste, sei der Umstand, dass man kaum so arbeiten könne mit den Jugendlichen, wie es eigentlich nötig und geboten wäre. "Unser Auftrag ist es, die jungen Leute in die Selbstständigkeit zu führen", sagt Allmannsberger. Ob das gelinge? "Jein." Allein 2023 gab es 36 Neuzugänge bei den UMA. Eigentlich eine pädagogische Herkulesaufgabe. "Diese Zahl bringt uns ans Limit", resümiert die Leiterin. Jeder dieser Menschen bräuchte eine Rundumbetreuung, müsse an die Hand genommen werden. Davon sei man weit entfernt: "Wir sind weiterhin im Notfallmodus." Auch für eine gelingende Integration bräuchte es mehr: mehr hauptamtliches Personal, mehr Ehrenamtliche, mehr Deutschkurse und, und, und. Doch Allmannsberger will den Kopf nicht in den Sand stecken, im Gegenteil. Das Amt habe zuletzt einiges erreicht. So habe jeder der UMA, die hauptsächlich aus den Ländern Afghanistan, Syrien und Somalia stammen, einen Platz an der Berufsschule. Ein wichtiger Schritt in puncto Berufsorientierung und Integration sei das. Ferner sei eine neue Herberge in Donauwörth geplant, ein weiteres Projekt in Nördlingen musste allerdings vorerst ad acta gelegt werden. Hauptgrund dafür: zu wenig Personal.

Lesen Sie dazu auch

Eigentlich bräuchte man neben mehr Menschen, die sich kümmern können, auch mehr Zeit. Doch es wird Frühjahr. Das Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) geht für das laufende Jahr 2024 von steigenden Zahlen aus. "Auch wir rechnen nicht mit Entlastung", sagt Allmannsberger mit Blick auf den Landkreis.

UNHCR rechnet wieder mit mehr Flüchtlingen weltweit

Die Arbeit wird zudem im Allgemeinen nicht weniger im Jugendamt. Generell "nehmen die Fallzahlen tendenziell zu", auch unabhängig vom Sektor "Migration". Nach wie vor seien die Auswirkungen der Coronapandemie auf zahlreiche Jugendliche und deren Familien aufzuarbeiten, des Weiteren gebe es viele Fälle aufgrund "gesellschaftlicher Veränderungen". Die "familiären Strukturen" hätten sich geändert, die beim Jugendamt aufschlagenden Fälle seien oftmals merklich "komplexer" als in früheren Zeiten, sagt Allmannsberger. Sie sagt das nicht verbittert, benutzt nicht gerne den Konjunktiv, kein "wäre" oder "hätte" kommt ihr über die Lippen. Die Lage sei, wie sie sei. Damit müsse sie umgehen. Dennoch: "Mein Ziel ist, dass wir wieder agieren können, statt nur zu reagieren."